Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli, uvedli hasiči

Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Zhruba sedm desítek členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne.
„I přes práci v náročných podmínkách je celá výprava v pořádku,“ uvedli hasiči. V uplynulých hodinách se čeští záchranáři věnovali „odklízení sutin a vyhledávání obětí“.
Dvě silná zemětřesení způsobila v polovině minulého týdne rozsáhlé škody ve venezuelském státě La Guaira a zasaženo bylo i hlavní město země Caracas. Podle středeční informace úřadů je potvrzených úmrtí zhruba 2300, desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují.
Do Venezuely přijely pomáhat týmy z několik desítek zemí, některé se však již vracejí domů. Podle agentury Reuters ukončení své mise ve Venezuely oznámili záchranáři ze Švýcarska a z Německa.
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