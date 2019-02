Český řidič v Irsku dostal za smrtelnou nehodu pokutu, sedm let nesmí řídit

Soud v Irsku potrestal pokutou a zákazem řízení na sedm let českého řidiče, který v roce 2015 způsobil na severozápadě Irska smrtelnou dopravní nehodu. Soudce svůj verdikt zdůvodnil mimo jiné tím, že muž činu lituje a nehodu nezpůsobil pod vlivem alkoholu. O úterním rozsudku v sobotu informovala místní média.

Čtyřiačtyřicetiletý řidič Vlastimil Zachar, který od roku 2007 žije v Irsku, způsobil dopravní nehodu v srpnu 2015. Se svým nákladním autem narazil na silnici nedaleko obce Castlebaldwin v hrabství Sligo do vozu zaměstnanců místní radnice, kteří sekali u silnice trávu. Jeden z nich zemřel a dva byli vážně zraněni.

Soudce ve svém verdiktu uvedl, že příčinou nehody byl mikrospánek řidiče nákladního auta. Uložil mu za to pokutu 4000 eur (téměř 103 000 Kč), kterou má Zachar zaplatit do dvou let. Kromě toho mu soudce zakázal sedm let řídit.

Odsouzený řidič vyjádřil před soudem lítost, poškozeným a pozůstalým se omluvil a požádal je o odpuštění. Mimo jiné řekl, že žádná slova omluvy nemohou změnit to, co se stalo. Jeho obhájce uvedl, že muž dosud pracoval jako řidič z povolání, ale že už jako řidič pracovat nechce ani poté, co bude moci opět řídit.