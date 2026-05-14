Český řidič srazil v Rakousku policistu na motorce a ujel, policie po něm pátrá

ČTK

Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy.

Incident se stal ve středu odpoledne v korutanské obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Policista na motocyklu se pokusil zastavit ke kontrole řidiče osobního vozu s českou registrací, ten ale podle všeho zrychlil a zezadu do motorky narazil.

Policista po nárazu spadl a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. Řidič auto zanechal i se spolujezdkyní na místě a utekl.

Identitu řidiče a spolujezdkyně policie neupřesnila, uvedla jen, že uprchlým je 29letý muž a že spolujezdkyni je 27 let. Ve voze policie zajistila také zahraniční doklady totožnosti, konkrétní zemi ale tiskové prohlášení nezmiňuje.

Kristiina Sasínek Mäki, běžkyně, atletka, sportovkyně

Běžecké Noci rekordů se zúčastní čeští rekordmani Sasínek Mäki a Zajíc

Třetího ročníku běžecké akce KPMG Noc rekordů se zúčastní i čeští rekordmani Kristiina Sasínek Mäki, která poběží míli, a Martin Zajíc, jenž se představí v závodě na 5000 metrů. Oba se těší na atmosféru specifického závodu, který přibližuje běh na dráze široké veřejnosti. Řekli to na dnešní tiskové konferenci před čtvrtečním mítinkem na pražské Děkance.

