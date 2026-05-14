Český řidič srazil v Rakousku policistu na motorce a ujel, policie po něm pátrá

Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy.
Incident se stal ve středu odpoledne v korutanské obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Policista na motocyklu se pokusil zastavit ke kontrole řidiče osobního vozu s českou registrací, ten ale podle všeho zrychlil a zezadu do motorky narazil.
Policista po nárazu spadl a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. Řidič auto zanechal i se spolujezdkyní na místě a utekl.
Identitu řidiče a spolujezdkyně policie neupřesnila, uvedla jen, že uprchlým je 29letý muž a že spolujezdkyni je 27 let. Ve voze policie zajistila také zahraniční doklady totožnosti, konkrétní zemi ale tiskové prohlášení nezmiňuje.
