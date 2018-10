Český řidič má jít za pašování migrantů ve Francii do vězení, v kamionu jich měl 15

Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Iráčané přiznali, že do vozu vlezli bez jeho vědomí ve městě Calais.

Paříž - Francouzský soud uložil 1,5 roku vězení českému řidiči, v jehož kamionu se počátkem července našlo 15 Iráčanů. Muž se může do čtvrtka odvolat, na právníky ale potřebuje 10.000 eur (zhruba 258.000 Kč). Uvedla to dnes televize Prima. Muž tvrdí, že o migrantech v chladicím boxu kamionu nevěděl. Iráčané podle televize ve výpovědích uvedli, že do kamionu vlezli bez vědomí řidiče v přístavním městě Calais.

Odsouzený muž pochází z Kladna, žije ale s rodinou ve Španělsku a pracoval pro španělského dopravce. Podle Primy se nejspíš jedná o první případ, kdy řidič dostal za migranty, kteří při cestě do Anglie vlezli do nákladového prostoru, trest vězení, a ne jen pokutu.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ve věci v pondělí interpeloval Evropskou komisi a obrátil se také na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová uvedla, že Česko nemůže zasahovat do soudního řízení v cizí zemi.