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Zahraničí

Český premiér může být ve střetu zájmů, zopakovala Evropská komise

ČTK
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Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že se český premiér Andrej Babiš nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů. Zopakovala tak své zářijové prohlášení.

European Union leaders' summit in Brussels
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. (Premiér Andrej Babiš)Foto: Reuters – Stephanie Lecocq
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Protikorupční organizace Transparency International (TI) před pár dny uvedla, že jí unijní exekutiva napsala, že je český premiér přímo ve střetu zájmů a nikoli jen potenciálním.

Andrej Babiš ve čtvrtek opětovně informace o střetu zájmů v souvislosti se společností Agrofert odmítl. „Nemluví o tom nikdo, mluvíte jenom vy, česká média. Já žádný střet zájmů nemám, už jsem to řekl stokrát, je to nesmysl,“ řekl český premiér na dotaz České televize při příchodu na summit EU.

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„Evropská komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů,“ stojí v prohlášení komise. „Komise se domnívá, že svěřenský fond zřízený panem Babišem tuto situaci dostatečně nezmírňuje,“ dodala.

Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale rovněž již dříve uvedla, že RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů a jako jeden z důvodů uvádí fakt, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci.

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„Jak vyžaduje právo unie, český premiér nesmí přijmout žádné opatření, které by mohlo vést ke střetu jeho vlastních zájmů se zájmy unie. České orgány musí přijmout vhodná opatření, aby zabránily vzniku střetu zájmů při výkonu funkcí, za něž nesou odpovědnost, a řešily situace, které mohou být objektivně vnímány jako střet zájmů,“ stojí v pátečním prohlášení unijní exekutivy.

Komise dodala, že nyní situaci nadále posuzuje a vyměňuje si dopisy s českými úřady, i ohledně dalšího vhodného postupu. Evropská komise už v září kvůli potenciálnímu Babišově střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.

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Na unijní exekutivu se již před několika měsíci obrátila právě i organizace Transparency International (TI). „Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla (Evropská) komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala následně TI vyjádření šéfky DG AGRI (generální ředitelství EK pro zemědělství) Elisabeth Wernerové. Podle šéfa TI Davida Kotory tak dala EK organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu střet zájmů nevyřešil.

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