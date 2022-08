Miliardář Passer, který jel v Německu 417 km/h, se vyhne soudu za rychlou jízdu

Západ a severozápad Česka trpí extrémním suchem. Jde o Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj a částečně i Liberecký, vyplývá z aktuálních údajů zveřejněných na webu Intersucho. Program sleduje množství vody v půdě do jednoho metru a porovnává aktuální údaje s průměrem z let 1961 až 2010. V této části republiky už řadu týdnů výrazně nepršelo, navíc je převážně letní slunečné a mnohdy velmi teplé počasí. Situace nejen v této části republiky by se mohla zlepšit ve zvlněné studené frontě, která má Česko začít přecházet ve čtvrtek.

"Modely zatím slibují aspoň na části území vydatné srážky až ke 100 milimetrům. Samozřejmě situace se může ještě změnit," uvedli tvůrci webu. Minulý týden nebyl tropický, ale pokračovalo bezoblačné počasí, při němž se teploty pohybovaly na obvyklých letních hodnotách, nejčastěji mezi 24 a 27 stupni. Pro zemědělce už nyní situace není tak hrozivá, jako když je sucho na jaře, ale krajina je vyschlá. Nedostatek vláhy je vidět prakticky na všech řekách či potocích, které mají méně vody, než je v tomto období obvyklé. "Aktuálně se nějaká intenzita sucha vyskytuje na 76 procentech území republiky," uvedli vědci. Tři nejhorší stupně sucha zasahují přes čtvrtinu území. Díky předpokládaným srážkám by se dva nejhorší stupně už neměly na konci týdne vyskytovat vůbec.