Odmítám názor, že afghánským ženám je jedno, kdo vládne, říká přední orientalista

Tálibán bude možná o něco umírněnější, než byl v devadesátých letech, ale zůstane i pro většinu muslimů ve světě extremistickým hnutím. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká přední český odborník na islám a jeho dějiny Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Nakolik je Tálibán spojen s afghánskou tradicí a historií? A je jejich odrazem?

Velmi. Tálibán byl v muslimském světě v minulosti velmi kritizován. Svůj radikalismus ukázal při ničení památek, například skalních soch Buddhy v Bamjánu v roce 2001. Mnozí jej kritizují ale i za to, že jeho výklad islámu je právě ovlivněn místními tradicemi a vlivy.

Když to trochu zjednoduším, existují v zásadě dva typy hnutí v islámském světě. První je obecně aplikovatelné, které vytváří univerzální muslimskou identitu. Takový islám se dá naroubovat na jakékoliv prostředí. Například Islámský stát patří ke skupinám s takzvaným univerzalistickým pojetím islámu. Může nadchnout a nalákat fanatika z Iráku nebo Afghánistánu stejně jako francouzského konvertitu nebo i českého podivína, kterého jejich ideologie osloví na internetu. Je to určitý výklad islámu, který je vydestilovaný a oproštěný od všech lokálních kultur a tradic.

Naopak Tálibán je nepřesaditelný z afghánského prostředí, tradice a kultury. V Afghánistánu je úspěšný, ale představa, že by se nějaké jeho buňky objevily třeba v Evropě nebo Sýrii, je nereálná. Tálibán je příkladem hnutí, které je nemyslitelné bez provázanosti s místem, kde vznikl.

Co tou provázaností s místem myslíte?

Třeba způsoby oblékání. Pro mnohé afghánské ženy je typická burka. To je místní specialita a způsob zahalení, dovedený do krajnosti. I pro mnohé muslimy a muslimky jinde ve světě je to extrém. Nevyplývá ale z nějaké ad absurdum dovedené interpretace islámu, ale z lokálních zvyků. Důraz na oddělení obou pohlaví, které se v jižní Asii nazývá purda, je lokální afghánské specifikum. Oddělení obou pohlaví je zde vyjádřeno tím, že takto zahalená žena vlastně jakoby zmizí.

Dá se říci, že extrémní izolace žen, která se v politice Tálibánu projevuje, souvisí s kodexem chování, kterým se paštúnské kmeny řídí (paštunvalí)? Hodně řeší otázky cti a právě ochrana žen je základem cti každé rodiny. Ochrana ale přechází v to, že ženy nemohou pracovat, vycházet samy na ulici nebo prostě se jakkoliv stýkat s muži, kteří nejsou jejich manželé nebo příbuzní…

Mezi lidmi, kteří se zabývají Afghánistánem, se o tématu žen vede velká diskuse. Já razantně odmítám názory, že pro prosté afghánské ženy se za posledních dvacet let nic nezměnilo a že je jim vlastně jedno, jestli Tálibán vládne, nebo ne.

Mnozí mluví o těch dvaceti letech, kdy byli Američané v Afghánistánu, jako o promarněném času, který stál tisíce mrtvých a miliardy dolarů. Hodně se ale v Afghánistánu změnilo k lepšímu - a emancipační ženské hnutí bylo zásadní změnou. Samozřejmě nevím, kolik procent Afghánek považuje emancipaci za důležitou, to neví přesně asi nikdo. Ale mnoho tamních žen cítilo, že islám lze vykládat jinak než dříve. I v Afghánistánu se objevilo to, co existuje v rámci muslimských komunit v západní Evropě: že se ženy snaží emancipovat a přitom zůstat muslimkami.

Afgánky měly naděje, ale teď je s příchodem Tálibány střídají otázky nad budoucností. Nezpochybňoval bych nebo nebagatelizovat, že teď mají strach, co bude. Důvody k němu mají.

Nevěříte, že Tálibán se aspoň trochu změnil, jak jeho současní vůdci přesvědčují Afghánce i svět?

Ano i ne. Oni v roce 2001 dostali lekci, že některé věci nelze dělat. Například už vědí, že není možné se oplotit a úplně odmítnout kontakt s okolním světem. K ženám možná nebudou přistupovat tak tvrdě jako tehdy, ale omezení, která pravděpodobně zavedou, budou i pro mnoho muslimů v jiných zemích nemyslitelná. Nebo bych přímo řekl, že pro většinu muslimů ve světě jsou extrémní a nepřijatelná.

Bronislav Ostřanský Narodil se v roce 1971.

Je expertem na středověký islám a dějiny islámu.

Externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jako editor i autor publikoval několik knih. Například Islamofobie po Česku, Islámský stát: Blízký východ na konci časů.

Tálibán je hnutí, které tvoří hlavně etničtí Paštúni, z velké části konzervativní muslimové, kteří jsou například hrdí na to, že islám přijali od Arabů jako jedni z prvních. Není také toto důvod řekněme rigidity Tálibánu?

Ano, na jedné straně toto Paštúnové o své historii opravdu zdůrazňují, jenomže třeba ve středověkých arabských letopisech je dnešní Afghánistán označován názvem Káfiristán, což znamená v překladu Země nevěřících. Arabové a jiní muslimové naopak soudili, že sem islám proniká pomalu a špatně. Takže ta interpretace byla a je různá.

Když se Tálibán poprvé ujal vlády v polovině devadesátých let, jeho vůdce Muhammad Umar byl korunován na emíra zvláštním rituálem. Oblékl si na sebe plášť, uchovávaný v mešitě v Kandaháru, který údajně patřil muslimskému prorokovi Mohamedovi, což mu mělo dodat patřičnou prestiž a vážnost. Co to mělo znamenat?

Podle historiků tento plášť přivezl do Kandaháru v osmnáctém století afghánský panovník Ahmad Šáh Durrání, který jej dostal od emíra v Buchaře v dnešním Uzbekistánu. Ale je samozřejmě nejasné, zda ten plášť je pravý, zda ho skutečně nosil prorok Mohamed. Arabští kronikáři v takových případech dávají vedle sebe různé verze a k tomu připojují větu, že Bůh ví nejlépe, co je pravda.

Podobných muslimských devocionálií a artefaktů je po světě řada. Jeden údajně také Mohamedův plášť se nachází v Istanbulu v paláci Topkapi. Kdyby se daly dohromady všechny pláště a všechno oblečení, které mu mělo patřit, byl by z toho slušně velký šatník.

