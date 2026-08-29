Vyčítají mu, že nehájí české zájmy. Europoslanec „rusobijec“ říká, co Češi můžou v EU

Co je český národní zájem? Na čem se europoslanec Ondřej Kolář (TOP09, EPP) shodne a neshodne se svými českými kolegy? A jak prosazuje svoje témata mezi více než 700 europoslanci z dalších 26 zemí?
Česko má ve Štrasburku a v Bruselu 21 zvolených europoslanců a europoslankyň. Jak mezi nimi vytvořit kompromis? OIoupila Evropská unie Francii nebo Švédsko o suverenitu? A co je podle něj český národní zájem? Nejen o tom hovoří europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09, EPP) v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
„Spousta lidí mi vyčítá, že nehájím české zájmy. Já si ale moc neumím představit, jak bych jako europoslanec hájil české zájmy,“ říká Kolář. „Když se to vezme, co je vůbec univerzální český zájem?“ ptá se europoslanec.
Vysvětluje, že například jeho kolegyně česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM za Stačilo/nezařazená) reprezentuje úplně jiné české zájmy než reprezentuje on či jiní čeští europoslanci a europoslankyně.
„Já se snažím zastupovat to, co si myslím, že je ve prospěch České republiky. A to, co si myslím, že je ve prospěch Evropské unie,“ popisuje Kolář.
Dodává, že když někam jede jako člen zahraničního výboru s delegací Evropského parlamentu, tak mluví za Evropskou unii. „Tam nemohu mluvit jenom za Českou republiku,“ vysvětluje.
Celý rozhovor si můžete pustit ve videu v úvodu článku.