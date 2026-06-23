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Zahraničí

Český horolezec zahynul po pádu v rakouských Alpách

ČTK

Jednadvacetiletý muž z Česka zahynul v úterý po pádu na 3564 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.

ledovec Morteratsch alpy švýcarsko
Ilustrační snímek alpských vrcholkůFoto: Reuters
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Neštěstí se podle náčelníka místní horské služby Martina Voglreitera odehrálo v oblasti skalního výšvihu Unterer Fochezkopf, který se nachází ve výšce kolem 3000 metrů.

Spolulezec zemřelého sestoupil k horské chatě Heinrich-Schwaiger-Haus a přivolal horskou službu. Pátrací akce, kterou zpočátku komplikovalo krupobití, začala kolem 17:00 a zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.

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