Český horolezec se zřítil v Alpách z výšky dvě stě metrů. Je vážně zraněný

před 25 minutami

V neděli se při pádu v rakouských Alpách vážně zranil český horolezec. Jednatřicetiletého muže musel do nemocnice transportovat vrtulník, informoval web regionews.at. Dva horolezci z České republiky, jednatřicetiletý muž a o rok mladší žena, vyrazili v sobotu z osady Seewiesen na severovýchodě rakouské spolkové země Štýrsko na výstup na horu Hochschwab. Při pokusu o překonání strmého a zasněženého žlabu přišel Čech o rovnováhu a zřítil se do hloubky zhruba dvou set metrů. Žena, která jej doprovázela, zavolala okamžitě pomoc. Čech utrpěl při pádu vážná zranění v oblasti pánve a kotníku. Vrtulník ho transportoval do nemocnice ve Štýrském Hradci.

