Český horolezec nepřežil výstup v Nepálu, zřejmě podlehl otoku plic

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec David Roubínek. V úterý to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.
„Máme pro vás bohužel velmi smutnou zprávu. David Roubínek, účastník naší expedice na Makalu II, včera zemřel při sestupu z C3, s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic,“ napsala kancelář. „Náš tým byl přímo u toho a ačkoliv udělal maximum pro jeho záchranu, nedokázal mu ani přes poskytnutí kyslíku a další medikace pomoci.“
Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle nepálského serveru The Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů, přičemž pokračují snahy o vyzvednutí jeho těla.
Podle stránek Expedition Club měli někteří členové výpravy usilovat o dosažení vrcholu Makalu II (7678 metrů), přičemž se mělo jednat o český a slovenský prvovýstup. Další členové měli vystoupit na známější Makalu (8485 metrů).
Mohlo by vás také zajímat: Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Arsenal to urval silou, je ve finále Ligy mistrů. V intenzivní bitvě přetlačil Atlético
Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1:0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1:1 postoupili do finále. Jediný gól utkání vstřelil v 45. minutě dnešní kapitán londýnského celku Bukayo Saka.
„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže
Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.
Nasdaq a S&P500 vystoupaly na maximum, pomohl růst akcií výrobců čipů pro AI
Akcie ve Spojených státech posílily v úterý díky trvajícímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem a příznivým hospodářským výsledkům firem. Prudký růst zaznamenali výrobci čipů pro umělou inteligenci (AI) v čele s Intelem. Na devizovém trhu oslaboval dolar.
Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím
Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.