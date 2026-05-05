6. 5. Radoslav
Zahraničí

Český horolezec nepřežil výstup v Nepálu, zřejmě podlehl otoku plic

ČTK

Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu II zemřel v pondělí český horolezec David Roubínek. V úterý to na facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře BC, případně v táboře ABC.

Pátá nejvyšší hora světa Makalu (8485 metrů)Foto: Expedition Club
„Máme pro vás bohužel velmi smutnou zprávu. David Roubínek, účastník naší expedice na Makalu II, včera zemřel při sestupu z C3, s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic,“ napsala kancelář. „Náš tým byl přímo u toho a ačkoliv udělal maximum pro jeho záchranu, nedokázal mu ani přes poskytnutí kyslíku a další medikace pomoci.“

Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle nepálského serveru The Himalayan Times zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů, přičemž pokračují snahy o vyzvednutí jeho těla.

Podle stránek Expedition Club měli někteří členové výpravy usilovat o dosažení vrcholu Makalu II (7678 metrů), přičemž se mělo jednat o český a slovenský prvovýstup. Další členové měli vystoupit na známější Makalu (8485 metrů).

U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu

Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.

Americký prezident se s prvním americkým papežem v posledních týdnech střetl opakovaně, protože se s ním rozchází například v otázce války nebo migrace.
„Ohrožuje katolíky a schvaluje Íránu atomovky.“ Trump neustává v útocích na papeže

Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Lva XIV. Obvinil ho, že ohrožuje mnoho katolíků schvalováním íránských jaderných zbraní. V úterý večer o tom informoval web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Íránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo jej kritizovat.

Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)
Hlídkové jednotky íránských revolučních gard zadržující kontejnerovou loď Epaminondas v Hormuzském průlivu, 24. dubna 2026. (Tasnim/Reuters)

Írán zpřísňuje režim v Hormuzu, hrozí „ráznou reakcí“ lodím

Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem a zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to v úterý uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní lodi musí koordinovat plavbu s íránskými ozbrojenými silami a předem obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Stanice nicméně mapu nepublikovala.

