Zahraničí

Český horolezec nepřežil pád na řeckém ostrově. Tragédii nezavinila jeho chyba

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul 60letý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyla Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.

Kalymnos, ilustrační fotoFoto: Unsplash.com
Neštěstí se stalo v oblasti známé jako Jurassic Park na lezecké trase s velmi těžkou obtížností 7b+. Čech stěnu zlezl a poté začal sestupovat, kdy zároveň odstraňoval z jisticích bodů ve skále své jisticí prvky, takzvané expresky. Následné zatížení ale nevydržely šrouby pevného jisticího bodu ve skále a zlomily se, což vedlo k lezcově pádu.

Čech dopadl na skalní římsu, zůstal ale při vědomí a komunikoval. Následné pokusy o záchranu vrtulníkem kvůli špatnému počasí a složitému terénu ztroskotaly. Portál Kairn.com rovněž napsal, že komplikací se ukázala i jazyková bariéra a že záchranná operace byla extrémně složitá. Po několika hodinách záchranáři Čecha dopravili do místní nemocnice, kde ho lékaři prohlásili za mrtvého.

Hlavní příčinou neštěstí se podle portálu zdají být stárnoucí jisticí body ve skále, které jsou na místě asi 24 let. Incident tak vyvolal otázky o technickém stavu vytyčených lezeckých tras na ostrově a také o místním záchranném systému, který v případě Kalymnosu tvoří dobrovolníci, uvedl Kairn.com.

Úřady na Kalymnosu, který je na horolezecké turistice do značné míry závislý, nyní chtějí prověřit všechny lezecké trasy vytyčené před rokem 2005. Lezcům úřady prozatím doporučují, aby se takovým trasám vyhýbali, pokud tyto lezecké cesty v uplynulých letech neprošly obnovou.

"Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky," prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Snímek je z ze středeční demonstrace proti Izraeli a Spojeným státům v Teheránu.

V pákistánské metropoli Islámábádu v neděli jednali zástupci Turecka, Egypta a Saúdské Arábie ve snaze ukončit válku na Blízkém východě. Diskuse se soustředila hlavně na možnosti znovuotevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu. Pákistán se díky svým dobrým vazbám jak na Spojené státy, tak na Írán snaží stát mediátorem konfliktu, píše agentura AFP.

Jiří Mádl v roli Filipa Kaštana a Vojtěch Kotek jako Dany ve filmu Karla Janáka Rafťáci.

Letní teenagerovská komedie Rafťáci je pro mnohé generační záležitostí. Navazuje na úspěch zimních Snowboarďáků a vypráví o bezstarostné prázdninové jízdě teenagerů, kteří udělají všechno pro to, aby se konečně dočkali prvních erotických zážitků. Od premiéry filmu letos v březnu uplynulo 20 let a režisér Janák mluví o volném pokračování.

