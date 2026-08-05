Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků, a kvalifikoval se tak do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů. Na svém webu o tom informovala Akademie filmového umění a věd, která vyznamenala celkem 12 studentských filmů.
Česká režisérka byla ve své kategorii vyznamenána spolu s dvojicí dalších tvůrců. Slavnostně se ceny budou předávat 14. září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, kde jim bude uděleno zlaté, stříbrné nebo bronzové ocenění.
"Jsem za to neskutečně vděčná a současně si připadám jako v jiném vesmíru, v jiné realitě. Pořád nedokážu uvěřit, že se moje hyperlokální moravian folk slash digital filmové děťátko dostalo až do Ameriky a že je lokální folklor zajímá," uvedla krátce po oznámení Štěpánová podle tiskové zprávy produkční firmy Cinefila.
Její experimentální videoesej, který zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí, vznikla jako absolventský film v Centru audiovizuálních studií na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a ve světové premiéře se představila na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Podle společnosti Cinefila je Volklore prvním českým filmem oceněným studentským Oscarem v kategorii alternativního/experimentálního počinu.
Studentského Oscara si čeští tvůrci v minulosti odnesli opakovaně. Předloni uspěli Viktor Horák a Pavel Sýkora s krátkometrážním dramatem Krajan, v roce 2019 Darja Kaščejevová s animovaným snímkem Dcera a dva roky před ní Marie Dvořáková s filmem Kdo je kdo v mykologii. Už v roce 1989 byl ve studentské kategorii oceněn Jan Svěrák za snímek Ropáci.
Letos pak Oscara pro nejlepší dokumentární celovečerní film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina, který měl mimo jiné české koproducenty.
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