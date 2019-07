Ruské lži šíří i Zeman, řekl v Kongresu USA český expert. Vlastizrada, tvrdí Ovčáček

Vlivní představitelé evropských států často opakují prokremelskou propagandu, dávají těmto zprávám legitimitu a šíří je mezi nové publikum, prohlásil na půdě amerického Kongresu český expert na ruské dezinformace Jakub Kalenský. Analytik think-tanku Atlantic Council, který dříve působil v týmu EU pro boj s ruskou propagandou, jako jednoho z politiků, kteří ruské lži v minulosti zopakovali, uvedl českého prezidenta Miloše Zemana.

"Pocházím ze země, která má poněkud prokremelského prezidenta, a když došlo k útoku v Salisbury (útok novičokem na Sergeje Skripala a jeho dceru, pozn. red.), Rusové začali šířit hned několik verzí toho, co se stalo, které byly v rozporu s fakty," řekl Kalenský. Jako příklad jedné z dezinformací uvedl, že ruská média tvrdila, že novičok se vyráběl kromě Ruska také v Česku.

"Český prezident byl jedním z prvních, kdo tuto dezinformaci zopakoval. Ruská dezinformační mašinerie pak hned začala opakovat větu: Jak dokonce připustil český prezident, Češi vyrábějí novičok," uvedl Kalenský. Následně už podle něj bylo pro laiky obtížnější dohledat, že původní verze této dezinformace vznikla v Rusku, a ne v Česku. Zeman tak z jeho pohledu, podobně jako někteří další evropští politici sehrál roli v šíření ruské propagandy.

"Zaznamenal jsem mezi kongresmany pár rozhořčených výrazů a zavrtění hlavou. Na druhou stranu myslím, že oni sami mají zkušenost s tím, kdy prezident pomáhá šířit kremelské dezinformace," uvedl Kalenský na dotaz deníku Aktuálně.cz.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček se proti jeho slovům ohradil a za dezinformace označil naopak Kalenského svědectví ve výboru. "Fake news a plivání na Českou republiku v zahraničí. Říká se tomu vlastizrada," napsal redakci.

Právě nedostatečnou politickou vůli ukazovat na ty, kdo dezinformace šíří, a bojovat s nimi, jmenoval Kalenský jako jeden z hlavních důvodů, proč je podle něj ruská propaganda úspěšná.

"Obávám se, že Kreml momentálně vyhrává informační válku, kterou vede proti západním demokraciím. A to hlavně proto, že my na Západě si neuvědomujeme, že v takové válce jsme. Nerozumíme tomu, co už nás tato válka stála a co nám ještě způsobí v budoucnosti," řekl v Kongresu Kalenský.

Podobně mluvili i další tři odborníci, které před zákonodárce pozval Bill Keating, člen Sněmovny reprezentantů a předseda jejího zahraničního podvýboru, který se zabývá mimo jiné ruským ovlivňováním voleb. Od Kalenského a například finské novinářky Jessikky Aroové, která odkryla trollí farmy v Petrohradě a opakovaně čelila výhrůžkám smrtí, chtěli slyšet, jak se dá proti dezinformacím bojovat, aby Washington předešel vměšování do kampaně, které zažil při prezidentských volbách v roce 2016.

"Naše tajné služby se shodují v tom, že USA bude znovu čelit ruským útokům na volby i na náš demokratický proces, proto chceme slyšet, jak se v tomto ohledu poučila Evropa, která s podobnými aktivitami má zkušenosti už ze sovětské éry," řekl Keating směrem k panelu, kde seděl i Kalenský.

Český expert ve svých doporučeních uvedl, že klíčové je dezinformace dokumentovat, šířit o nich osvětu, omezit slabiny v informačním prostoru, ve kterém se vyskytují, a trestat viníky. Zda se některé jeho rady přetaví v části legislativy, nechtěl odhadovat. Kalenský ale přiznává, že ze slyšení měl optimističtější pocit, než když vystupoval před politiky v mnoha evropských městech.

"Samozřejmě je příjemné být v Kongresu, ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, se s českým parlamentem asi nedá moc srovnávat. Na druhou stranu, jsem dost orientovaný na výsledky, takže až uvidím, že ta naše svědectví přispěla k něčemu užitečnému, budu mít pocit určitě lepší," řekl analytik po slyšení.