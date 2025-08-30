Zahraničí

Český diplomat v Kinshase je v kritickém stavu

před 44 minutami
Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Velvyslanectví ČR v Kinshase.
Velvyslanectví ČR v Kinshase. | Foto: Jan Vytopil

Podle webu Blesk.cz, který na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu. Mluvčí ministerstva uvedl, že bližší informace k případu nebude resort sdělovat.

Komárek podle Blesku nešel po nešťastném uklouznutí se zraněním k lékaři. Mluvčí ministerstva okolnosti případu nekomentoval s ohledem na diplomatovu rodinu. Drake na dotaz agentury ČTK neuvedl ani to, zda se uvažuje o Komárkově převozu do Česka.

V čele českého zastupitelského úřadu v Kinshase je Komárek jako chargé d'affaires od října 2023. V minulosti působil jako český velvyslanec při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

 
"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

„Ať nejdřív uhradí reparace, až pak vraťme Rusku majetek.“ Uvnitř EU panuje rozkol

Krátké nožky a obrovské nadšení: oblíbenci Alžběty II. rozesmáli Vilnius

Kim Čong-un vyjádřil soustrast rodinám vojákům padlých v ruské válce

