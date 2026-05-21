21. 5. Monika
Zahraničí

Česko se zdrželo v hlasování o rezoluci Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu

ČTK

Česká republika jako jediný stát EU nesouhlasila s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se ČR zdržela, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků.

vlajka OSN
Vlajka OSN, ilustrační fotoFoto: Shutterstock
ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.

Valné shromáždění OSN po několikaměsíční debatě závěry ICJ podpořilo. Pro rezoluci, jejíž původní text navrhl ostrovní stát Vanuatu, hlasovalo 141 států. Dalších osm států, a sice Bělorusko, Írán, Izrael, Jemen, Libérie, Rusko, Saúdská Arábie a Spojené státy, hlasovalo proti. Česká republika a dalších 27 států, mezi kterými jsou významní producenti ropy a plynu jako Katar, Bahrajn, Kazachstán či Kuvajt, se zdržely hlasování.

ICJ ve svém stanovisku také tvrdil, že za některých podmínek by bylo možné žádat po státech, které neplnění své klimatické závazky, odškodnění a kompenzace. Podle agentury AFP z rezoluce po vyjednávání vypadl návrh na zřízení mezinárodního registru škod způsobených neplněním klimatických závazků, který měl shromažďovat poznatky použitelné při sporech o odškodnění. Rezoluce ale podpořila možnost, aby státy, které změny klimatu výrazně poškozují, mohly vést se státy, které neplní své klimatické závazky, spory o odškodnění. Rezoluce také státy vyzývá, aby plnily své mezinárodní závazky a usilovaly o to, aby nárůst teplot do konce století nepřesáhl 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou.

Rezoluci Valného shromáždění přivítal generální tajemník OSN António Guterres. Podle něj rezoluce ukazuje, že řešení klimatické krize není politickou volbou, ale právní povinností států. Podle Guterrese je schválení rezoluce "vítězstvím naší planety", stojí v prohlášení OSN

Bernd Posselt je předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Ilustrační foto
