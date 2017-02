Česko se bojí o velvyslance KLDR, tvrdí jihokorejský deník. Vláda má prý "plnou hlavu starostí"

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podle jihokorejského listu Dogon-a Ilbo má Česko vraždě bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una obavy o bezpečnost jeho strýce, který slouží v Praze jako velvyslanec. Deník to uvedl na svém webu. "Česká republika, která má kvůli své komunistické historii mocnou zpravodajskou službu, věnuje velkou pozornost Kim Pchjong-ilovi. Česká vláda údajně shromažďuje informace o severokorejském velvyslanci pokaždé, když vyráží ven na schůzky, a kontroluje aktivitu kolem něho," tvrdí list Dogon-a Ilbo s odvoláním na jihokorejského diplomatického činitele. Podle deníku má česká vláda "plnou hlavu starostí" po mediálních spekulacích, že velvyslanec Kim Pchjong-il je "dalším vražedným cílem".

Na těle mrtvého Kim Čong-nama, který byl otráven v Malajsii před necelými dvěma týdny, se podle v pátek zveřejněné nové pitevní zprávy našla smrtelně nebezpečná nervová látka VX. OSN ji řadí mezi chemické zbraně hromadného ničení a k dispozici ji prakticky mít mohou jen vysoce sofistikované státní laboratoře. Podle Jižní Koreje látku vyvíjí i KLDR, což dává váhu podezření, že Kim Čong-nam byl zavražděn na rozkaz KLDR, respektive jejího vůdce.

Diplomatický zdroj deníku dále uvádí, že velvyslanec se od nástupu do funkce v roce 2015 údajně příliš na veřejnosti nevyskytuje a jen málokterý jiný ambasador v Praze se s ním setkal. Zdá se, že se v zásadě pohybuje jen mezi svou oficiální rezidencí a severokorejským velvyslanectvím, dodal zdroj.

V tomto týdnu přišel se spekulací o tom, že diplomat v Praze je dalším terčem atentátu, čínský internetový deník Hong Kong 01. Ten upozornil na to, že Kim Pchjong-il a Kim Čong-nam mají jedno společné: jejich matky nebyly legitimními manželkami jejich otců. Třiašedesátiletý Kim Pchjong-il je synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. Kim Čong-nam byl bratr současného severokorejského vůdce Kim Čong-una, zároveň nejstarší syn bývalého vůdce Kim Čong-ila a tedy i Kim Ir-senův vnuk.

Podstatnější ale je, že média spekulují o Kim Pchjong-ilovi, že díky velké fyzické podobnosti s otcem, kterého Severokorejci stále považují za poloboha, je pro severokorejskou vládu a tedy i pro Kim Čong-una politickou hrozbou. Podle tvrzení hongkongského tisku z loňského roku se mezi bývalými vysoce postavenými činiteli KLDR, kteří uprchli do exilu, objevila snaha vytvořit jakousi exilovou vládu, do jejíhož čela by dosadili právě Kim Pchjong-ila.

Počátkem února jihokorejský deník Čoson ilbo uvedl, že do Prahy zamířil špiclovat Kim Pchjong-ila vysoce postavený důstojník severokorejského ministerstva státní bezpečnosti.

Také Kim Čong-nam byl několik let považován za nástupce Kim Čong-ila.

List Dogon-a Ilbo nyní na svém webu upozorňuje, že cizí velvyslanci, kteří se obávají o svou bezpečnost, mohou požádat hostitelskou zemi o ochranu. Bez takovéto žádosti se ale Česká republika nemůže Kim Pchjong-ilovy ochrany ujmout, dodává deník.

