"Bylo to vyhecované." Poláky naštvalo Babišovo zapojení do vyjednávání o Turówě

Ve čtvrtek pozdě večer skončil v Praze dvoudenní vyjednávací česko-polský maraton. Cílem bylo najít shodu na detailech smlouvy, která by ukončila spor mezi oběma zeměmi o další těžbě v hnědouhelném dole Turów a jejích dopadech na české území, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází. To se ale zatím nepodařilo. Podle zdrojů blízkých vyjednávání je důvodem zásah premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už ve čtvrtek večer uvedl, že Polsko a Česko mají rozdílný pohled na to, jak dlouho by měla budoucí smlouva platit. Kromě toho vyjednávací týmy řešily, jak dlouho bude Česko po Polsku moci vymáhat závazky, které ze smlouvy vyplývají. A také otázku, jak se budou řešit případné spory.

Podle informací od účastníků jednání přišla polská strana nově s požadavkem, aby smlouva platila pouhé dva roky. Těžit v Turówě přitom polská státní těžařská společnost PGE plánuje až do roku 2044. "Naše představa byla už v původním návrhu smlouvy a nebyla rozporovaná. Až včera přišel tenhle nový, naprosto zásadní požadavek," popsal ministr životního prostředí Richard Brabec na dotaz deníku Aktuálně.cz. "Polský návrh by znamenal, že co jsme pracně vyjednali, by bylo skoro zbytečné," řekl k tomu bez dalších podrobností.

Jednání o Turówu jsou zdlouhavá, vždy jsme ctili důvěrnost jednání. Teď prý jednáme iracionálně - to musím odmítnout! Polsko přišlo na poslední chvíli s požadavkem, aby 🇨🇿🇵🇱 dohoda platila jen 2 roky. V dole Turów se má ale těžit 22 let! Musíme logicky usilovat o více než 2 roky. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) October 1, 2021

Brabec potvrdil, že obě strany během vyjednávání průběžně stav konzultovaly se svými národními vládami. Český návrh se podle informací deníku Aktuálně.cz od toho polského výrazně odlišoval - počítal s délkou vymahatelnosti 10 let, v průběhu čtvrtka ale nakonec padl požadavek 15 let. Podle zdrojů blízkých jednání se tak stalo na základě konzultací s premiérem Babišem. Jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki to odmítl, a tím jednání prozatím skončila.

Polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka uvedl, že Polsko předneslo "velmi dobrou nabídku", která ale narazila na eskalaci požadavků české strany. Český premiér na dotaz deníku Aktuálně.cz neodpověděl.

"Na začátku jsme chtěli, aby se ta smlouva nedala vypovědět, dokud se bude těžit. To polská strana odmítla," popsal český pohled liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Liberecko je na české straně dolu nejblíž a právě tady těžba v Turówě ohrožuje zásoby pitné vody a i jinak zhoršuje životní prostředí. Vymahatelnost pouhé dva roky, jak chtějí Poláci, je i podle Půty málo.

Ostatní faktické rozpory (tedy otázku toho, jak negativním dopadům těžby v Česku bránit) se podle vyjednavačů podařilo vyřešit. Česká strana tento týden avizovala, že úspěšné zakončení jednání je na dosah. Obsah připravované smlouvy zveřejnit nechtějí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zdůrazňuje, že česká i polská strana jsou připravené dále jednat. Termín příští schůzky ale nebyl stanoven. Tento týden se přitom v Česku konají parlamentní volby, které mohou přinést změnu vládní garnitury. "Dospěli jsme k závěru, že je potřeba to projednat i doma. Bylo to vyhecované. My jsme řekli, ať pouvažují o naší nabídce, a pak si zavoláme. Už by to nevyžadovalo ani osobní jednání," dodává Brabec.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Varšavy mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí.