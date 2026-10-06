Česko obdrželo první platbu z fondu SAFE. Na obranu dostalo 7,6 miliardy korun

Česká republika v úterý obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur (7,6 miliardy korun), tedy 15 procent z celkově přidělených dvou miliard eur (49 miliard korun), oznámila Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D11.
Evropská unie zřídila SAFE jako úvěrový nástroj až do výše 150 miliard eur (3,7 bilionu korun), z něhož si členské státy mohou půjčovat na obranné investice a společné nákupy. Do programu se zapojilo 19 zemí bloku, mezi nimi i Česká republika.
O půjčku požádala ještě předchozí vláda premiéra Petra Fialy, nová vláda Andreje Babiše letos na začátku roku žádost ještě upravovala. Babiš přitom kritizoval předchozí kabinet, že požádal o nízkou částku.
Kromě České republiky v úterý obdržela první platbu z nástroje SAFE také Belgie, která získala 1,2 miliardy eur, což představuje 15 procent z její celkové alokace 8,3 miliardy eur.
"Dnešní geopolitická realita vyžaduje okamžitá a rozhodná opatření, jako je právě nástroj SAFE. Toto předfinancování pomůže Belgii a Česku urychlit prioritní investice do obrany, posílit odolnost a modernizovat vojenské kapacity v souladu se společnými evropskými cíli," uvedla komise ve svém prohlášení.
Po těchto dvou platbách EK přidělila jedenácti členským státům na předfinancování již téměř 13,5 miliardy eur (330,3 miliardy korun). Všechny úvěry SAFE budou splácet členské státy, které z nich čerpají.
Mluvčí Evropské komise před několika dny uvedl, že EK chce ještě letos členským státům unie nabídnout znovu až téměř 20 miliard eur (489,3 miliardy korun) z nevyužitého rámce obranných úvěrů SAFE. Jednou ze zemí, která si o půjčku ve výši 16,2 miliardy eur požádala, bylo Maďarsko, nicméně ještě za vlády premiéra Viktora Orbána.
Nová vláda premiéra Pétera Magyara již uvedla, že předloží nový návrh. "Od maďarských úřadů jsme obdrželi informaci, že nakonec využijí 5,4 miliardy eur," uvedl mluvčí EK Thomas Regnier.
Rovněž Itálie měla původně rezervováno 14,9 miliardy eur, nebylo ale jasné, zda celou částku využije. Nyní mluvčí EK potvrdil, že si Italové chtějí vzít úvěr jen osm miliard eur. Právě z tohoto důvodu budou zbývat v programu SAFE nevyužité peníze.
České ministerstvo obrany v této souvislosti uvedlo, že analyzuje možnost zapojení ČR do druhého kola programu SAFE. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách a harmonogramu dalšího kola, které zatím Evropská komise nespecifikovala. ČTK to potvrdil mluvčí ministerstva Petr Pešek.
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