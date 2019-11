Česko neuznává nelegální anexi Krymu, řekl na Ukrajině Babiš. Mluvil i o ruské agresi

Český premiér Andrej Babiš při návštěvě Ukrajiny prohlásil, že Česko neuznává anexi Krymského poloostrova Ruskem. "Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné," dodal Babiš v úterý na úřadu ukrajinské vlády.

"Přijel jsem sem s jasným vzkazem podpory ukrajinskému lidu. Nevidíme jiné řešení konfliktu na východě Ukrajiny než obnovu ukrajinské svrchovanosti mírovou cestou," řekl Babiš. "Nelegální anexi Krymu Česká republika neuznává a odsuzuje," dodal.

Babiše v Kyjevě doprovází početná delegace českých podnikatelů. V úterý zahájil česko-ukrajinské podnikatelské fórum a následně jednal s ukrajinským premiérem Oleksijem Hončarukem. Ten ocenil český přístup k celistvosti Ukrajiny a rozhovor s Babišem označil za "jedno z nejproduktivnějších setkání za poslední měsíce".

Babiš také zdůraznil, že Česko pozorně sleduje protikorupční kroky nové ukrajinské vlády. Právní stát je nesmírně důležitý i pro rozvoj podnikání - a v Kyjevě je Babiš podle svých slov hlavně kvůli navázání ekonomické spolupráce.

"Máme od našich firem celý seznam, co by si na Ukrajině přály pro své podnikání. Vidíme tu skvělé možnosti," řekl premiér ještě na podnikatelském fóru o možnostech českého vývozu, jehož velký díl v současnosti putuje do Evropské unie. "Blahopřeji ukrajinským občanům, že si zvolili tak mladého prezidenta a premiéra. Naše občany to teprve čeká," řekl s úsměvem.

Otevření podnikatelského fóra se zúčastnil i ukrajinský premiér Hončaruk, s nímž český host následně jednal na úřadu vlády. "Tato návštěva je velmi významným krokem ke zlepšení našich vztahů… i začátkem další velké práce," řekl hostitel.

Ocenil Babišovo ujištění o podpoře ukrajinské celistvosti a svrchovanosti, a to v situaci, kdy Ukrajina čelí "hybridní válce". Vyzdvihl zároveň skutečnost, že ČR jako jedna ze čtyř zemí zrušila veškerá omezení dodávek zbraní Ukrajině. Na dotaz ohledně postojů českého prezidenta Miloše Zemana k Ukrajině Hončaruk řekl, že po Babišových ujištěních nemá o české podpoře žádné pochybnosti.

Mezi Zemanovy výroky k Ukrajině patří například jeho vyjádření v Parlamentním shromáždění Rady Evropy z října 2017, kdy anexi Krymu označil za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Anexe byla podle něj protiprávní, Ukrajině ale poradil, aby se s Moskvou dohodla na kompenzaci. Zemanovy výroky tehdy Kyjev důrazně odmítl a kritizovali je i někteří čeští politici.