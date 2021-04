Česko nemusí vracet dotace pro Agrofert, nepožádalo o jejich proplacení, říká EK

Česko nemusí na základě auditu firem okolo Agrofertu vracet Evropské unii žádné peníze. Novinářům to v pondělí řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož české úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu.

Komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace ze strukturálních fondů EU od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů. Všechny unijní dotace v řádu stovek milionů korun, o které Agrofert od té doby usiloval, by podle auditu muselo Česko vracet.

"České úřady nedeklarovaly žádné výdaje pro jakoukoli z operací, jimiž se zpráva zabývala. Proto není nutná žádná finanční oprava," řekl mluvčí komise Balázs Ujvari.

Bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger v prosinci 2018 prohlásil, že komise nebude kvůli podezření na konflikt zájmů Česku proplácet žádné peníze pro Agrofert až do ukončení auditů. České ministerstvo financí na to reagovalo vyjádřením, že nebude žádné takové žádosti k proplacení do Bruselu odesílat.

Babiš závěry auditu odmítl s tím, že jsou účelové a zmanipulované, svůj nesouhlas dalo najevo i ministerstvo pro místní rozvoj.

Mluvčí českého Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Lenka Rezková připomněla, že zatím se jedná o výsledky nezemědělské části auditu. "Kde se také uplatňují zcela odlišné finanční postupy, než které má SZIF jakožto certifikovaná platební agentura v rámci Společné zemědělské politiky ve vztahu s Evropskou komisí. Auditní šetření týkající se zemědělských dotací nebylo doposud ukončeno," dodala.

Komise bude podle mluvčího Ujvariho s Českem v návaznosti na audit dále řešit pouze některá doporučení auditu, jejichž prostřednictvím mají české úřady zlepšit fungování unijního práva při přidělování dotací z fondů EU. Z celkových 15 doporučení české úřady, které finální zprávu dostaly v listopadu, vyhověly 11.

"My nyní nadále zůstaneme v kontaktu s českými úřady ve věci zbývajících čtyř doporučení," dodal Ujvari.

Nejsilnější europoslanecký klub Evropské lidové strany komisi vyzval, aby na základě auditu neproplácela Česku peníze z nového víceletého rozpočtu EU a mimořádného fondu obnovy. Podle europarlamentních lidovců by měla poprvé v praxi uplatnit nové pravidlo spojující čerpání unijní peněz s dodržováním principů právního státu. To umožňuje zastavit proplácení peněz těm zemím, jejichž orgány mimo jiné dostatečně nepostihují střet zájmů politiků. Mluvčí komise tuto výzvu odmítl komentovat.