Česko nedostatečně chrání Romy nebo sexuální menšiny, míní lidskoprávní organizace

Americká stíhačka sestřelila v pátek u Aljašky blíže neurčený objekt o velikosti malého osobního auta, který letěl ve velké výšce. Uvedl to Bílý dům, podle kterého zásah letectva nařídil prezident Joe Biden. Není jasné, komu letící předmět patřil. Další podrobnosti budou podle Washingtonu jasné po analýze jeho zbytků.

Podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho se objekt nacházel ve výšce zhruba 12 tisíc metrů a mohl představovat nebezpečí pro civilní letadla. Trosky předmětu dopadly do amerických vod. Při sestřelení se objekt pohyboval u severovýchodního cípu Aljašky. Kirby uvedl, že ministerstvo obrany nemá poznatky o dalších podobných předmětech v americkém vzdušném prostoru.

Podle Kirbyho byl sestřelený objekt menší než čínský balon, který americké letectvo zničilo minulý týden. "Nevíme, kdo byl jeho majitelem, zda to byl nějaký stát, firma či fyzická osoba," uvedl mluvčí Bílého domu. Ani Pentagon nebyl dnes schopný určit původ létajícího předmětu. Další poznatky by mohla přinést analýza trosek, které se americké síly snaží vyzvednout. Zásah by měl být snazší než u čínského balonu, jelikož povrch je zmrzlý.

Předmět neměl pohon ani jiné prvky, které by mu dovolovaly měnit směr letu, a nejsou poznatky, že by ho někdo řídil, uvedl Pentagon. "Není nám zatím jasné jeho využití," řekl o předmětu Kirby. Není jasné, zda předmět nesl výzvědné vybavení. Letěl v nižší hladině než sestřelený čínský balon, který se pohyboval ve výšce zhruba 18 tisíc metrů, uvedl mluvčí Bílého domu několik rozdílů mezi oběma zásahy.