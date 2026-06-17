Česko loni nesplnilo závazek dvou procent HDP na obranu. Šéf NATO ukázal na hříšníky

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a rovněž Slovinsko a Albánie loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo dvouprocentní závazek splnit letos.
Rutte to uvedl na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO.
Český premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) uvedl, že Česko nejspíš letos nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Jak dodal, má však výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry.
Evropští spojenci se podle některých expertů připravují na konfrontaci s Trumpem na summitu NATO v Ankaře 7. až 8. července. Obávají se totiž, že jim Trump vyčte výši výdajů, kterými přispívají na obranu v alianci, a nedostatek podpory pro americko-izraelskou válku s Íránem.
"Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu," řekl Babiš v rozhovoru s FT. Český premiér zároveň dodal, že Česko se bude snažit závazek, na kterém se NATO shodla v roce 2014, splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy.
Praha je podle Babiše rovněž odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Na něm se shodli lídři s Trumpem loni na summitu v Haagu.
Generální tajemník NATO dnes zdůraznil, že celkově obranné výdaje spojenců rekordně narostly. V roce 2025 země investovaly dokonce o 90 miliard euro více než v roce 2024. "Téměř všichni spojenci jsou na dvou procentech. Loni Albánie, Česko a Slovinsko nebyly, ale jasně se zavázaly k dosažení více než dvou procent letos," uvedl Rutte.
"Vím, že Česká republika dodržuje, na čem jsme se dohodli v Haagu," dodal s tím, že podle něj "česká vláda velmi tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo závazky splnit".
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