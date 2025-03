Naprosté minimum. Další na řadě je Česko, popsal plány Ruska šéf ukrajinské rozvědky

"Další na řadě budou země Varšavské smlouvy," řekl o ambicích Ruska šéf ukrajinské rozvědky Kyrylo Budanov. Podle něj Putin plánuje vytvořit impérium po vzoru bývalého Sovětského svazu a cílit tak bude na Českou republiku, Polsko, Maďarsko a Bulharsko.

"Rusko se nepovažuje za federaci, ale za impérium," prohlásil šéf ukrajinské zpravodajské služby (HUR) Kyrylo Budanov v projevu na konferenci Yalta European Strategy (YES), kterou 24. února, v den třetího výročí ruské plnohodnotné invaze, uspořádala v Kyjevě Nadace Viktora Pinčuka.

"Impérium, ke kterému se kloní současné vedení Ruské federace, je vytvořené podle vzoru Sovětského svazu - se zeměmi Varšavské smlouvy," vysvětlil Budanov a dodal: "Jak sami říkají - 'nejhorší' variantou je to, že se jen tři země spojí v jednu (Rusko, Bělorusko, Ukrajina), a to už se děje, i když to znělo téměř nemožně."

Šéf ukrajinské rozvědky si myslí, že pokud se Rusku podaří vytvořit impérium, budou jeho dalšími cíli Polsko, Česká republika, Maďarsko a Bulharsko. "Jako první na řadu přijde Polsko - to vám říkám na rovinu. A není třeba se toho bát, jen je třeba si to uvědomit," popsal, aniž by zmínil Slovensko.

"Poté to bude Česká republika, Maďarsko a Bulharsko - všechny se dostanou pod kontrolu Ruska. Země bývalé Varšavské smlouvy jsou pro něj naprosté minimum, pokud se vytváří impérium. A pak - kdo ví, co může následovat," dodal Budanov.

Podle něj Rusko v současné době potřebuje pauzu, aby mohlo znovu nabrat sílu a řešit své chyby. "Ruská federace chápe, že je nyní nereálné rychle dosáhnout svého strategického cíle. Nebudu tvrdit, že se Rusku všechno nedaří nebo že se mu všechno daří špatně. To není pravda. Pohybují se kupředu. Ale tento pokrok není dostatečně významný. Nestačí k rychlému dosažení jejich strategického cíle, proto potřebují pauzu," vysvětlil.

Budanov si myslí, že po nějaké odmlce bude mít Rusko příležitost dosáhnout svého strategického cíle. "To, že deklarují, že jejich cílem je úplné obsazení Donbasu, Chersonské a Záporožské oblasti a udržení kontroly nad Krymem, neukazuje celý obrázek. Potřebují mnohem víc. Pouze válkou toho nelze dosáhnout a to je fakt. Proto je nutná pauza," uzavřel.

Je to horší a horší. Ukrajinci škrtí sami sebe kvůli Západu, popisuje Heřmánek (celý článek s videem zde)