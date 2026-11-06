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Zahraničí

Česko čelí významné migrační zátěži, podle Komise může žádat o výjimku

ČTK
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Česká republika, která přijala velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí čelících významné migrační situaci a může proto požádat o úplné či částečné vynětí z mechanismu solidarity.

Uprchlík, uprchlíci, Hlavní nádraží, Ukrajina, pomoc Praha, 12. 3. 2022, HN - Lukáš Bíba
Ilustrační foto.Foto: HN – HN - Lukas Biba
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Evropská komise to v pátek uvedla ve své druhé výroční zprávě o migraci. Komise letos Česko nově zařadila také mezi země ohrožené migračním tlakem, které budou mít přednostní přístup k unijním nástrojům na podporu zvládání migrace.

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Takzvaný mechanismus solidarity je součástí migračního a azylového paktu a jeho cílem je pomoci členským státům, které čelí nepřiměřené migrační zátěži. Ostatní země jim mohou pomáhat například přijetím části žadatelů o azyl, finanční podporou nebo jinými opatřeními. Konkrétní podobu příspěvků si mohou členské státy zvolit.

"Řecko a Kypr čelí migračnímu tlaku kvůli nepřiměřenému počtu příchozích osob v uplynulém roce. Itálie je rovněž pod migračním tlakem kvůli neúměrnému počtu příchozích osob po záchranných operacích na moři," uvedla v pátek komise. "S ohledem na celkovou migrační situaci, a zejména na incident v Ceutě, je pod migračním tlakem také Španělsko," dodala.

Tyto čtyři státy budou mít podle EK nárok na přístup k mechanismu solidarity za předpokladu, že budou nadále uplatňovat pravidla týkající se odpovědnosti. To znamená, že solidarita ostatních členských států nenahrazuje jejich vlastní povinnosti při vyřizování žádostí o azyl a dodržování pravidel určujících, která země je za jejich posouzení odpovědná.

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Do kategorie zemí ohrožených migračním tlakem je zařazeno 15 států - kromě Česka také Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Finsko.

Důvodem pro takové zařazení je vysoký počet migrantů přicházejících nelegálně či množství neoprávněných žádostí o azyl, případně vysoký počet osob, kterým byla udělena dočasná ochrana poté, co uprchly před ruskou agresí proti Ukrajině, nebo riziko zneužití migrace k vyvíjení nátlaku na daný stát.

Zařazení mezi země ohrožené migračním tlakem těmto státům nezajišťuje automaticky finanční pomoc ani možnost odečíst příspěvek do solidárního fondu. Znamená však, že budou mít přednostní přístup k podpůrným nástrojům EU a Evropská komise bude jejich migrační situaci průběžně sledovat, aby mohla v případě potřeby rychle reagovat.

Česká republika ale spadá i do kategorie států, které čelí významné migrační situaci v důsledku kumulativního dopadu migrace za posledních pět let. Celkem je v této skupině šest zemí - vedle Česka ještě Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko a Polsko. Tyto země budou moci požádat Radu EU, aby jim povolila úplné nebo částečné odečtení jejich příspěvků do solidárního fondu pro nadcházející rok.

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