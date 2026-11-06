Česko čelí významné migrační zátěži, podle Komise může žádat o výjimku

Česká republika, která přijala velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí čelících významné migrační situaci a může proto požádat o úplné či částečné vynětí z mechanismu solidarity.
Evropská komise to v pátek uvedla ve své druhé výroční zprávě o migraci. Komise letos Česko nově zařadila také mezi země ohrožené migračním tlakem, které budou mít přednostní přístup k unijním nástrojům na podporu zvládání migrace.
Takzvaný mechanismus solidarity je součástí migračního a azylového paktu a jeho cílem je pomoci členským státům, které čelí nepřiměřené migrační zátěži. Ostatní země jim mohou pomáhat například přijetím části žadatelů o azyl, finanční podporou nebo jinými opatřeními. Konkrétní podobu příspěvků si mohou členské státy zvolit.
"Řecko a Kypr čelí migračnímu tlaku kvůli nepřiměřenému počtu příchozích osob v uplynulém roce. Itálie je rovněž pod migračním tlakem kvůli neúměrnému počtu příchozích osob po záchranných operacích na moři," uvedla v pátek komise. "S ohledem na celkovou migrační situaci, a zejména na incident v Ceutě, je pod migračním tlakem také Španělsko," dodala.
Tyto čtyři státy budou mít podle EK nárok na přístup k mechanismu solidarity za předpokladu, že budou nadále uplatňovat pravidla týkající se odpovědnosti. To znamená, že solidarita ostatních členských států nenahrazuje jejich vlastní povinnosti při vyřizování žádostí o azyl a dodržování pravidel určujících, která země je za jejich posouzení odpovědná.
Do kategorie zemí ohrožených migračním tlakem je zařazeno 15 států - kromě Česka také Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Finsko.
Důvodem pro takové zařazení je vysoký počet migrantů přicházejících nelegálně či množství neoprávněných žádostí o azyl, případně vysoký počet osob, kterým byla udělena dočasná ochrana poté, co uprchly před ruskou agresí proti Ukrajině, nebo riziko zneužití migrace k vyvíjení nátlaku na daný stát.
Zařazení mezi země ohrožené migračním tlakem těmto státům nezajišťuje automaticky finanční pomoc ani možnost odečíst příspěvek do solidárního fondu. Znamená však, že budou mít přednostní přístup k podpůrným nástrojům EU a Evropská komise bude jejich migrační situaci průběžně sledovat, aby mohla v případě potřeby rychle reagovat.
Česká republika ale spadá i do kategorie států, které čelí významné migrační situaci v důsledku kumulativního dopadu migrace za posledních pět let. Celkem je v této skupině šest zemí - vedle Česka ještě Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Rakousko a Polsko. Tyto země budou moci požádat Radu EU, aby jim povolila úplné nebo částečné odečtení jejich příspěvků do solidárního fondu pro nadcházející rok.
Mohlo by vás také zajímat: V Ruzyni se zřítila část stropu. Šéfové letiště odmítají „tutlání“ nebezpečí
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Měla to být hranatá revoluce. Tesla se přepočítala a Cybertruck končí jako obří propadák
Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil dnes na síti X generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen
Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.