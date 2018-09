Česku a Slovensku se nelíbí posílení pohraniční stráže EU, shodli se premiéři

V pondělí v Košicích proběhlo společné jednání vlád Česka a Slovenska.

Košice - Premiéři České republiky Andrej Babiš a Slovenska Peter Pellegrini po pondělním společném jednání vlád obou zemí v Košicích kritizovali plán Evropské komise výrazně k roku 2020 posílit pobřežní a pohraniční stráž Evropské unie (Frontex).

Jednalo by se podle nich o zbytečnou paralelní strukturu k pobřežním strážím evropských států. Za rozumnější považují posílení národních opatření.

Pellegrini novinářům řekl, že evropskou stráž chápe jako koordinační orgán. "Ale když mají narůst počty lidí, kteří ochraňují naše hranice, tak by to měli být primárně vojáci pobřežní stráže nebo vojska italské armády či policie, maltské, řecké, španělské, portugalské a tak dále," uvedl. Do jejich kapacit by se mělo investovat, evropská agentura by se měla starat o management, dodal.

Babišovi vadí růst nákladů na evropskou stráž. "Náklady byly asi 1,7 miliardy euro (43,3 miliardy korun), teď komise navrhuje deset miliard (254,5 miliardy korun). Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," uvedl. Posílení evropské stráže by podle něj znamenalo budování paralelní struktury. "Účelněji by byly peníze využité, kdyby se zaplatily přímo Španělsku či Itálii," řekl Pellegrini.

Šéf komise Jean-Claude Juncker minulou středu v Evropském parlamentu oznámil záměr do roku 2020 posílit evropskou stráž z nynějších několika stovek na 10 000 lidí s vlastním vybavením a daleko silnějším mandátem. Předseda Evropské rady Donald Tusk chce názor na plán EK slyšet od šéfů států vlád a zemí EU ve čtvrtek při jejich neformální schůzce v Salcburku.

Podle Babiše by vhodnější než investovat do posílení Frontexu bylo použít evropské peníze na dohodu se zeměmi severní Afriky po vzoru dohody mezi EU a Tureckem. Na základě této dohody se Turecko zavázalo přijímat zpět migranty z Řecka výměnou za finanční podporu na budování uprchlických táborů. Dohoda přispěla k výraznému omezení migrace po takzvané balkánské trase.

Český premiér také prohlásil, že EU se potýká s migrací ze dvou směrů. Jedním z nich jsou uprchlíci ze Sýrie, kteří se ale v budoucnu chtějí vrátit domů. Proto je podle Babiše třeba usilovat o rychlé dosažení míru v Sýrii a o rekonstrukci této země. Za druhý případ označil migraci z Afriky, která je motivována ekonomicky. Babiš je v této souvislosti přesvědčen, že je třeba vytvořit v zemích původu migrantů takové podmínky, aby se lidé vůbec nevydávali na cestě.

Spolupráce při modernizaci armád

Ze společného jednání Babiše a Pellegriniho také vyplynulo, že Česko a Slovensko chtějí spolupracovat při zbrojních tendrech a vzájemně nakupovat vojenskou techniku, která se v obou státech vyrábí. Podle Babiše se v říjnu v Brně setkají oba premiéři, ministři obrany i zástupci generálních štábů obou zemí, aby záležitost blíže projednali.

Podle Pellegriniho sice některou vojenskou techniku musejí obě země nakupovat od partnerů ze zámoří, jsou ale oblasti, kde by požadavkům armád vyhovovala produkce českého nebo slovenského zbrojního průmyslu. Podle něj by to mohlo podpořit domácí průmysl v obou zemích. Praha a Bratislava se tak podle Pellegriniho dohodly, že se budou vzájemně informovat o připravovaných zbrojních tendrech.

Babiš uvedl, že představitelé obou zemí se příští měsíc sejdou na zbrojním veletrhu v Brně, kde budou diskutovat o tom, do jakých oblastí chce která armáda investovat. Český premiér podotkl, že Česko vyrábí bojová vozidla, Slovensko houfnice a že by armády vzájemně mohly tuto techniku nakupovat. Spolupráce by se podle něj mohla do budoucna rozšířit i na zbývající země visegradské skupiny, tedy na Polsko a Maďarsko.

Během dnešního společného zasedání vlád ČR a SR jednali ministři obrany Lubomír Metnar a Peter Gajdoš o spolupráci při modernizaci ozbrojených sil a společném výcviku. Dalšími body byla kooperace v rámci EU, při výstavbě boj. uskupení V4 EU BG či během cvičení na ochranu hranic. pic.twitter.com/YqQAfq5rhp — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) September 17, 2018

O spolupráci při modernizaci armády při setkání v Praze minulý týden mluvili i náčelníci českého a slovenského generálního štábu Aleš Opata a Daniel Zmeko. Zmeko podotkl, že hledali možné společné průniky v přezbrojení, ve kterých by byl prostor pro úspory. Podle Opaty se možná spolupráce týká hlavně oblasti přezbrojení a výstavby pozemních sil. V minulosti se o možnosti společných nákupů se sousedními zeměmi mluvilo, uskutečnit se je ale nepodařilo.

Česko i Slovensko se chystají investovat do modernizace armády i v souvislosti s naplněním závazku vůči Severoatlantické alianci, aby její členské státy vydávaly na obranu alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu.