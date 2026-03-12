Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU

Generální advokátka Soudního dvora EU Tamara Ćapetaová doporučila, aby soud konstatoval porušení unijního práva ze strany Česka a Maďarska: podle ní obě země umožňují policejní výslechy podezřelých či obviněných bez přítomnosti advokáta, což odporuje směrnici zajišťující obhájce už při výslechu. Stanovisko není závazné, soud k němu ale často přihlíží.
Evropská komise zažalovala obě země u soudu v Lucemburku, neboť podle ní neplní svou povinnost zajistit vyslýchaným lidem přístup k obhájci, která vyplývá z unijního práva.
Generální advokátka Tamara Ćapetaová dospěla k závěru, že Praha i Budapešť porušují směrnici o právu na přístup k obhájci v trestním řízení přijatou v roce 2013. Podle této normy má člověk právo na obhájce ve všech fázích trestního řízení, pokud se ho sám nevzdá. České i maďarské úřady však umožňují výslech bez obhájce, pokud se nedostaví včas. V Česku podle soudu činí tato doba 48 hodin, v Maďarsku dvě hodiny.
„Maďarská a česká právní úprava, která obecně umožňuje výslech těchto osob bez přítomnosti jejich obhájce jen proto, že se obhájce nemohl dostavit ve stanovené lhůtě, je tedy v rozporu se směrnicí,“ uvedla advokátka podle tiskové zprávy soudu.
Soud obvykle vynese rozsudek do několika měsíců od zveřejnění stanoviska advokáta. Zemím žalovaným komisí může justice nařídit, aby se podřídily právu EU. Soud poté může rozhodnout o uložení pokuty.
