České zbraně už jsou na místě. Převezl je nový armádní dopravní letoun

Stovky kusů zbrusu českých ručních zbraní přepravil na své první nákladní cestě nový armádní dopravní letoun Embraer C-390 do Černé Hory. Balkánská země si vybrala české výrobce pro kompletní přezbrojení svých ozbrojených sil.
Pušky CZ Bren 3 od České zbrojovky ale také odstřelovací pušky, pistole, samopaly – celkem 6500 zbraní z holdingu Colt CZ Group. A také miliony kusů střeliva z vlašimské fabriky Sellier & Bellot. To všechno od základů promění výzbroj černohorské armády. Součástí kontraktu je rovněž taktické příslušenství od společnosti 4M Systems.
Po Česku a Maďarsku je Černá Hora třetí stát, který pušku Bren zavedl jako svou standardní vojenskou zbraň. „Černohorci si vybírají to, co má nejlepší poměr cena vs. výkon. Od Francie koupili lodě, od Němců vrtulníky, od Američanů vozidla.
Ale u ručních zbraní a nábojů jsou rozdíly v cenách minimální, takže tam jde spíše o kvalitu a Česká zbrojovka opravdu nabídla to nejlepší,“ vysvětlil pro Aktuálně.cz vedoucí agentury CzechTrade pro Černou Horu, Albánii, Bosnu a Severní Makedonii Izudin Gušmirović.
Celý proces trval dlouhých sedm let. Implementační ujednání podepsaly obě strany koncem července a navazuje na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, kterou 19. května 2026 v Praze podepsali ministři obrany České republiky Jaromír Zůna a Černé Hory Dragan Krapović.
Především pušky CZ BREN zažívají v posledních letech exportní úspěch. Kromě Maďarska se masivně uplatňují na Ukrajině, která dokonce získala licenci na jejich domácí montáž. V západní Evropě na ně vsadila Francie (konkrétně elitní protiteroristická jednotka četnictva GIGN) a Portugalsko, kde BREN 2 zařadily do výzbroje taktické týmy letectva.
Významnými uživateli jsou také Polsko a Rumunsko, kde zbraně slouží u pohraniční stráže a četnictva, nebo také Moldavsko, kde je zbraň ve službách armády.
Vlivní politici bijí na poplach. Naděje pro spalovací motory v Evropě opět ožívá
Drahý benzin žene prodeje elektromobilů napříč Evropou nahoru, strašák zákazu spalovacích motorů ale nad automobilkami pořád visí. A řada europoslanců se proto snaží zmírnit pravidla pro rok 2035 a dále dokonce více, než bylo schváleno loni před koncem roku. Teď zdá se, že by jejich snaha nakonec mohla přinést ovoce.
Turek zůstal mimo kandidátku. Ale jen to Motoristy nejspíš nepohřbilo
Motoristé chtěli v Praze, Brně i Ostravě uspět, nakonec ale slavili jen v jednom z těchto měst. V hlavním městě jim nepomohla ani symbolická účast ministrů Petra Macinky a Borise Šťastného. Filip Turek, čestný prezident strany a jedna z nejvýraznějších tváří, jakkoliv kontroverzní, přitom do voleb tentokrát nešel. Mohlo to straně ve výsledku uškodit?
Napětí i nespokojenost v ODS po výsledku voleb. Straníci promluvili o osudu Kupky
„Špatné, špatné, špatné.“ Tak znělo hodnocení člena vedení ODS, když viděl některé výsledky své strany ve volbách. A i když se šéf občanských demokratů Martin Kupka snažil před novináři hledat pozitiva a „prodávat“ dobré výsledky, bylo v centrále strany o volební sobotě zřejmé, že spokojenost rozhodně nepanuje. Podle straníků je tak na čase promluvit do duše neúspěšným kolegům.
Evropská země nečekaně rozzuřila Moskvu. Potvrďte, že jsme nepřátelé, požaduje
Moskvu pobouřil nedávný projev nizozemské ministryně obrany. Ta při jednání v parlamentu uvedla, že Rusko už není pouze „agresorem“, ale je „nepřítelem“. Ruské velvyslanectví v Nizozemsku ostře reagovalo prohlášením, že její slova překročila „všechny myslitelné meze přijatelnosti“. Moskva je podle něj bere velmi vážně a považuje je za „projev touhy vyprovokovat ozbrojený konflikt“.