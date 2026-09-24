České útočné vrtulníky na horké hranici. Jen pár kilometrů od Rusů

Je to horká hranice nové studené války. Létají přes ni drony, narušují ji vrtulníky a na zemi se ji pokoušejí překročit ilegální migranti. To je polsko-běloruská hranice. Teď ji hlídají nové moderní české útočné vrtulníky AH-1Z Viper. Jsou na dosah od ruských sil soustředěných v Moskvou ovládaném Bělorusku.
Zprávu přinesl ukrajinský vojenský server Militarnyi. Podle údajů z flight radaru AirNav Radar popsal jeden z letů, který se uskutečnil 21. září 2026 kousek od běloruského města Brest. Trasa vrtulníku s trupovým číslem 0489 a volacím znakem GHOST01 vedla nedaleko města Biała Podlaska a samotné lety probíhaly jen několik kilometrů od hranic.
Česká armáda nasazení vrtulníků potvrdila. „Vrtulníky AH-1Z vzdušných sil AČR působí v rámci úkolového uskupení Heli-Unit v Polsku z důvodu posílení obrany východního křídla NATO. Detailní informace vztahující se ke konkrétním operačním úkolům jednotky s ohledem na operační bezpečnost neposkytujeme,“ sdělil aktualne.cz mluvčí generálního štábu plukovník Vladimír Holas.
Česko pomáhá s ochranou polského nebe dlouhodobě. Hlavním úkolem jednotky zůstává podle webu Militarnyi boj proti nízkolétajícím cílům a podpora polských ozbrojených sil při obraně vzdušného prostoru země i východních hranic NATO jako celku. Nasazené vrtulníky patří k 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
Původně byly v Polsku nasazeny vrtulníky Mi-171Š. A to i v době, kdy začátkem září 2025 došlo k největšímu narušení vzdušného prostoru země NATO – v noci z 9. na 10. září pronikla skupina přibližně dvaceti ruských dronů.
K jejich likvidaci poprvé od začátku války vzlétla polská i alianční stíhací letadla (např. nizozemské F-35) a několik dronů sestřelila. Trosky pak polské úřady nacházely v Lublinském, Mazovském či Lodžském vojvodství.
Po přezbrojení na americké stroje UH-1 se naši piloti do Polska vrátili, ale po tragické nehodě z 24. července 2026, kdy se jeden vrtulník UH-1Y Venom zřítil a zahynula jedna vojákyně, byly stroje na zhruba měsíc uzemněny.
AH-1Z Viper je dvoumotorový bojový vrtulník vyzbrojený tříhlavňovým 20mm kanónem M197. Na bočních závěsnících se nachází šest závěsných bodů s nosností přes dvě tuny. Výzbroj může zahrnovat protitankové řízené střely AGM-114 Hellfire, řízené střely JAGM, neřízené rakety Hydra-70 a naváděné rakety APKWS.
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