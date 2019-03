Češka zadržená v Pákistánu kvůli pašování heroinu dostala přes osm let vězení

Češka, kterou loni zadrželi na pákistánském letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu, byla ve středu odsouzena k osmi letům a osmi měsícům vězení. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Tereza H. dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu ve výši 113 000 pákistánských rupií (asi 18 200 korun).

Tereza H. se nyní může odvolat. Soudního stání se zúčastnila i zástupkyně velvyslanectví České republiky v Islámábádu.

"Pokud odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do České republiky, pak Česká republika poskytne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být Češka k výkonu trestu do ČR předána," řekl zástupce ředitele tiskového odboru Černínského paláce Robert Řehák.

Pákistánští celníci zadrželi ženu loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru.

Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který nepochází z České republiky. Ten byl ale nyní zbaven všech obvinění kvůli nedostatku důkazů, píše Geo TV.

Pákistánský list Urdu Point napsal, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24 milionů korun).

Video s Češkou, u níž pákistánští celníci našli 9 kg heroinu: