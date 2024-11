Češka z Jágrova města: Trumpovi pomohly ceny v obchodech a drahý benzín

Není to takový šok jako v roce 2016. Odpůrci Donalda Trumpa výsledek letošních voleb přijali mnohem klidněji, říká v novém díle podcastu Americký sen Češka Jana Šavelková, která žije už jedenáct let v Pittsburghu v Pensylvánii.

"Už mizí i volební cedule, které měli lidé na zahradách a domech. Před čtyřmi lety je Trumpovi příznivci nechtěli sundat, protože neuznávali prohru, ale nechtěli je sundat ani voliči Bidena, aby nebyl v Pittsburghu jen Trump," popisuje Jana Šavelková.

Její šéf ve firmě, zapřísáhlý republikán, ale ráno po volbách přišel a řekl: Svět se bude točit dál stejně jako doteď. Češka si myslí, že na ulicích, v obchodech nebo kdekoliv jinde politická debata mezi Američany není tak vyhrocená jako na sociálních sítích.

I ona považuje za příčinu Trumpova vítězství nespokojenost Američanů s ekonomikou. "Před dvěma lety strašně stouply ceny benzínu, potraviny jsou ve srovnání s předcovidovou dobou dražší o třetinu. Zvýšily se nájmy, pořídit vlastní bydlení je dnes nad možnosti mnoha Američanů," vysvětluje Jana Šavelková.

V Pittsburghu si podle ní lidé pořád spojují Česko hlavně s hokejistou Jaromírem Jágrem, který byl hvězdou místního klubu NHL. "Před lety je naštval, když přestoupil do Filadelfie, což je velký rival Pittsburghu. To je něco jako by šel ze Sparty do Slavie. Ale odpustili mu, jedna známá mi dokonce nedávno říkala, že je neuvěřitelné, že pořád hraje," uvádí Češka.

Válku na Ukrajině podle ní Američané ze začátku velmi sledovali, ale teď už pozornost ochabla.