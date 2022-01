Česká studentka uvízla v Kazachstánu. Popisuje střelbu v ulicích i prázdné obchody

Největší kazašské město Almaty skýtá podle svědků po několikadenních protestech a zásahu armády apokalyptický pohled. Ulice jsou plné ohořelých aut, obchody vyrabované, bankomaty zničené a vykradené, na křižovatkách stojí vojenské hlídky.

Hlavní náměstí Republiky je uzavřené, přístup z okolních ulic blokují vojáci s obrněnými transportéry. Podle oficiálních vládních zpráv zemřelo minulý týden při povstání proti kazašskému režimu v Almaty a jiných městech 164 lidí, přes sedm tisíc osob policisté a vojáci zatkli.

Protesty začaly na západě země, kde se lidé vzbouřili proti zvýšení cen zkapalněného plynu, který většina Kazachů používá jako pohonnou hmotu do svých vozidel. Demonstrace pak zachvátily další města, lidé vypálili radnice, sídla vládnoucí strany Nur Otan, a dokonce napadli i rezidenci prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.

V Almaty zastihlo násilí českou studentku historie Magdalenu Pánkovou, která na místní univerzitě strávila jeden semestr a 5. ledna se měla vrátit domů. To se jí ale kvůli událostem nepodařilo. V pondělí zveřejnila své svědectví z bouřlivých událostí na Facebooku.

"Spojení se světem je nulové. Jsme na koleji a nesmíme ven. Můžeme jen do obchodu, který je vzdálený padesát metrů, ale pouze s doprovodem. Obchod je přitom skoro prázdný, mají tam jen pár konzerv a čokolády. Platí se hotově. V Kazachstánu většina lidí platí kartami nebo místní aplikací kaspi, ale internet několik dní nefunguje a z bankomatu se nedají vybírat peníze. Prodavačka si zapisuje, kdo co kupuje a později jí to má zaplatit," uvedla česká studentka.

Když měla 5. ledna odjet do Česka, začaly se objevovat zvěsti, že se na západě něco děje. "V noci pak přestal fungovat internet. I přes zavřená okna bylo slyšet troubení aut, křik lidí, houkající sirény. Také se poprvé začalo diskutovat o tom, co se vlastně děje. Zatím ale dost opatrně, nikdo nenadával na vládu. Jen že lidé jsou dost naštvaní. Ráno jsme se už probudili do nouzového stavu," píše Magdalena Pánková.

"Stabilizovat situaci"

Několik dní pak slyšela přes zavřená okna střelbu. "Ve městě už hořela radnice, přicházely první zvěsti o střelbě a z věty doktoranda, který nás měl na kolejích na starost, že v ulicích umírají lidé, se svíral žaludek," popisuje. Na žádost prezidenta Tokajeva do Kazachstánu vstoupilo několik tisíc vojáků z Ruska, Běloruska, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu, aby pomohli podle oficiální verze "stabilizovat situaci".

Kazaši mají podle Pánkové tendenci vyhýbat se v debatách politickým tématům. To se ale v posledních dnech částečně změnilo. "Poprvé jsem slyšela lidi mluvit nahlas a naštvaně o tom, co se tu děje," líčí studentka.

Prezident Tokajev v pátek oficiálně vydal rozkaz, že vojáci při potlačování nepokojů mají střílet ostrými náboji, a uvedl, že jde o spiknutí organizované ze zahraničí. Režim rovněž tvrdí, že se na straně demonstrantů "angažovali" radikální islamisté. Protesty neměly žádné vedení, žádná organizace se k nim nepřihlásila.

Pořádek byl obnoven, tvrdí prezident

Podle šéfredaktora kazašské sekce Rádia Svoboda Torokula Doorova nespokojenost vyústila v demonstrace, na kterých následně zaznívaly jasné politické požadavky. "Lidé volají 'Dědo, odejdi', což je vzkaz dlouholetému exprezidentovi Nursultanu Nazarbajevovi. Ten před více než třiceti lety ukradl moc v zemi a drží ji dál, i když (v roce 2019) oficiálně odstoupil," popsal minulý týden Doorov v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Protesty se částečně zvrhly v nájezdy na nákupní centra. Síť supermarketů Magnum oznámila, že v Almaty bylo zničeno a vykradeno patnáct z jejich osmašedesáti obchodních domů.

Studentka Magdalena Pánková říká, že Kazaši jsou na straně demonstrantů, byť ne stoprocentně. "Alespoň okruh lidí kolem mě - vesměs spolužáci a lidi z koleje nadávají na násilí, do kterého demonstrace přerostla. Rozumí důvodům, které donutily lidi vyjít do ulic. Ale odmítají vybrakované obchody se zbraněmi, střelbu, zničené budovy, vysklené výlohy a mnoho dalšího," dodává.

Policie v souvislosti s nepokoji zatkla bývalého šéfa kazašské kontrarozvědky Karima Masimova, který byl v minulosti také premiérem. Vyvolalo to spekulace o rozkolu v nejvyšším vedení země. Masimov byl známý jako blízký důvěrník bývalého dlouholetého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, který v roce 2019 předal úřad Tokajevovi, ale ponechal si v zákulisí velký vliv na politiku i ekonomiku.

V pondělí prezident Kasym-Žomart Tokajev oznámil, že v Kazachstánu byl obnoven ústavní pořádek a v úterý představí návrh složení nové vlády. "Zabránili jsme pokusu o převrat. Nejprve chtěli dobýt Almaty a pak sever země," tvrdí hlava státu.

Záběry z demonstrací v Kazachstánu