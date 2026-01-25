Přeskočit na obsah
25. 1.
Zahraničí

Česká stopa v Trumpově arktickém tažení. Kdo je muž, který ho „naočkoval“ Grónskem?

Napětí mezi Grónskem a USA řeší představitelé z Kanady i evropských zemí

Martin Sluka
Donald Trump obhajuje své neutuchající snahy získat Grónsko národní bezpečností. Podle jeho bývalého spolupracovníka však původní myšlenka nevzešla z Bílého domu, ale od miliardáře Ronalda Laudera. Prezidentova dlouholetého přítele, mecenáše republikánů a muže, který si v Arktidě buduje vlastní obchodní zájmy. A také člověka známého i z českého mediálního trhu.

„Trump si mě jednoho dne na konci roku 2018 zavolal do Oválné pracovny. Řekl mi: ‚Jeden velmi významný podnikatel navrhl, abychom koupili Grónsko. Co si o tom myslíš?‘“ řekl pro deník The Telegraph Trumpův bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton.

Bolton brzy zjistil, že oním podnikatelem je miliardář Ronald Lauder - dlouholetý Trumpův přítel a dědic kosmetického impéria Estée Lauder. Myšlenku na odkup dánského území Bolton tehdy okamžitě nezavrhl.

„Měl jsem obavy o bezpečnost v Arktidě, a zejména o Grónsko. Jsou tam strategické zájmy,“ vysvětlil.

Po tomto rozhovoru Bolton požádal Radu pro národní bezpečnost, aby provedla průzkum historie ostrova a zhodnotila, jaké možnosti by Spojené státy měly. V srpnu 2019 prezident potvrdil, že o koupi území skutečně uvažuje. Dánská premiérka Mette Frederiksenová však tehdy tuto myšlenku označila za „absurdní“.

O několik týdnů později Bolton opustil Trumpovu administrativu a s příchodem pandemie covid-19 debaty o Grónsku utichly. O osm let později je však prezidentův zájem o dánský ostrov opět na programu dne.

Proč je pro Laudera Grónsko důležité?

„Útržky informací, které slyší od přátel, bere jako pravdu a jeho názor už pak nejde změnit,“ popsal Bolton pro deník The Guardian Trumpův způsob uvažování. Přestože se teorie o vlivu Laudera objevila v mnoha médiích, Trump tvrdí, že s myšlenkou koupit – či získat – ostrov přišel sám.

Podle knihy The Divider z roku 2022 se však Lauder měl dokonce nabídnout, že v případných jednáních s dánskou vládou bude fungovat jako neoficiální prostředník.

Proč ale americký miliardář projevuje tak výrazný zájem o nehostinný arktický ostrov s ani ne šedesáti tisíci obyvatel?

Lauder údajně od chvíle, kdy začal Trump o Grónsku mluvit, buduje v této oblasti vlastní obchodní zájmy. V prosinci dánská média informovala, že patří ke skupině investorů newyorské společnosti, která začala v Grónsku skupovat aktiva. Mezi jejich projekty má patřit například export luxusní pramenité vody nebo snahy o výrobu vodní elektrické energie, která by sloužila k pohonu hliníkové hutě.

Jedním z Lauderových uváděných obchodních partnerů je navíc Jørgen Waever Johansen, jehož manželka Vivian Motzfeldtová je grónskou ministryní zahraničí. Ačkoli Johansen spekulace o tom, že by on a Lauder měli s ostrovem nějaké konkrétní plány, odmítl jako „vykonstruované“, situace vyvolala v Dánsku vlnu znepokojení.

Kdo je Ronald Lauder?

Ronald Lauder se narodil v roce 1944 v New Yorku do židovské rodiny s českými a maďarskými předky. S Trumpem se zná už od šedesátých let, kdy byli téměř vrstevníky na Wharton School Pensylvánské univerzity.

Od poloviny 60. let zastával různé funkce v kosmetické firmě Estée Lauder, kterou založili jeho rodiče. Později působil také v administrativě prezidenta Ronalda Reagana, stal se americkým velvyslancem v Rakousku a v roce 1989 neúspěšně kandidoval na starostu New Yorku.

Po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě začal v regionu podnikat a v roce 1994 založil společnost Central European Media Enterprises (CME), jejíž součástí je i CET 21, držitel licencí pro vysílání několika českých televizních stanic včetně televize Nova.

Vedle filantropie a investic do umění je dlouhodobým podporovatelem Republikánské strany. Na Trumpovu první prezidentskou kampaň přispěl částkou 100 tisíc dolarů. Ve stejném roce Trump mluvil o „mnoha letech přátelství“, které je spojuje.

Loni v březnu měl podle The Telegraph údajně darovat pět milionů organizaci Maga Inc., která slouží jako Trumpův hlavní nástroj pro shánění finančních prostředků.

