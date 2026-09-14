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Zahraničí

Češka skončila po výstupu na rakouskou horu v nemocnici. Zřítila se na skálu

ČTK
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V Rakousku se v neděli při výstupu na tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47letá Češka. Informovala o tom policie. Rozsah zranění policie v tiskové zprávě neupřesnila, do nemocnice ale ženu musel transportovat vrtulník.

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Krajina obklopující tyrolskou horu Grundschartner, jež se tyčí do výšky 3065 metrů.Foto: Shutterstock – Albert Schweitzer
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Češka byla součástí čtyřčlenné skupiny, která se vydala na výstup na severní hřeben Grundschartneru v Zillertalských Alpách. Skupina se rozdělila na dvojice, které se vzájemně jistily lany. Žena postupovala jako první.

V jednom úseku se ale vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jisticí bod. Češka se následně zřítila asi pět metrů k předchozímu jištění, kde ale zády dopadla na skálu.

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Ženě poskytli první pomoc náhodní lezci, kteří místem rovněž postupovali. Poté v ošetřování pokračovali záchranáři, kteří ji následně letecky dopravili do nemocnice v Hallu u Innsbrucku.

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