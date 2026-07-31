Češka s dětmi v centru zemětřesení: „Bylo to strašné, jako stát na rozbouřeném moři,“ líčí

Japonskou prefekturu Kumamoto zasáhlo v úterý ničivé zemětřesení o síle 7,1 stupně, které si vyžádalo nejméně 34 obětí. Přímo v epicentru otřesy zažila i Češka Lenka s dětmi. „Bylo to strašné. Hlavně, než si člověk vůbec tak uvědomí, co se děje," popisuje první okamžiky přírodní katastrofy.
Lenku a její děti zemětřesení zastihlo na ostrově Kjúšú. „Trvalo to zhruba 20 až 30 sekund. Nejprve jsme vůbec nevěděli, co se děje. Šli jsme po ulici z autopůjčovny do hotelu. Byli jsme blízko nádraží, tak jsme si napřed mysleli, že se ta země otřásá proto, že tam jezdí vlaky. Najednou se vše začalo houpat, takže jsme odhodili všechno, co jsme měli v rukách, lehli jsme si na silnici a čekali jsme, až to skončí,“ popisuje žena, jak zemětřesení začalo.
Zem se v následujících hodinách otřásala dále, první vlna ale byla nejdramatičtější. „Bylo to strašné. Hlavně než si člověk vůbec uvědomí, co se děje. Mně samotné to trvalo tak patnáct vteřin, než mi došlo, že je to zemětřesení. Dcera si prý nejprve myslela, že na nás někdo hází bomby nebo na nás střílí. Ten pocit byl nepopsatelný - jako když stojíte na silnici, ale pod vámi je rozbouřené moře,“ popisuje.
Ačkoliv v bezprostředním okolí rodiny budovy nespadly, dohodnuté ubytování po otřesech nefungovalo. „Hotel byl poškozený a nefungovaly jim systémy. Nakonec nás vůbec nemohli ubytovat, takže jsme strávili noc z úterý na středu v hotelovém lobby, kde jsme pospávali,“ vysvětluje paní Lenka.
Klidná nebyla ani následující noc kvůli opakovaným zpožděným otřesům, neboli aftershockům, na které upozorňoval japonský varovný systém. „Systém funguje celkem dobře, napojí se na telefony. Když se blížila nová vlna, tak nám uprostřed noci začaly houkat telefony a křičet 'Earthquake, earthquake!'. Takhle nás to za noc dvakrát probudilo.“
Prvotní otřesy dosáhly 7,1 stupně Richterovy škály. Podle posledních zpráv při nich zahynulo nejméně 34 lidí, evakuovat se pak muselo okolo 150 tisíc obyvatel. Přírodní katastrofa sebou ale přinesla i rozsáhlé dopravní problémy, výpadky elektřiny či škody na infrastruktuře.
Dva dny po katastrofě zůstává bez elektřiny téměř 23 tisíc domácností a více než 10 tisíc lidí přespává v přibližně 400 evakuačních centrech. Někteří obyvatelé kvůli obavám z následných otřesů nocují v automobilech nebo ve stanech u svých domů. Úřady zároveň varují před vysokými teplotami, které mohou v postižené oblasti dosáhnout až 33 stupňů Celsia, a upozorňují na zvýšené riziko úpalu. V některých obcích začínají docházet nouzové zásoby potravin a pitné vody.
Kromě poškozených silnic a infrastruktury byly hlášeny škody také na nákupním centru Aeon ve městě Kašima. Právě s ním je spojena nejtragičtější bilance. Budova byla po zemětřesení evakuována, zhruba 50 minut poté ji ale poničil výbuch, který byl pravděpodobně způsoben únikem plynu. Záchranáři z trosek zatím vyprostili sedm mrtvých. Před explozí se podařilo z objektu dostat přibližně 3000 zákazníků, uvnitř ale v době výbuchu zůstali někteří zaměstnanci.
Otřesy dále poškodily kamennou zeď historického hradu Kumamoto, který byl těžce zasažen už při zemětřesení v roce 2016.
Letecké společnosti pozastavily odlety z letišť v Nagasaki a Kumamotu a přerušen byl i provoz rychlovlaků šinkansen. Úřad pro jadernou regulaci však potvrdil, že v nejhůře zasažené oblasti se nenacházejí aktivní reaktory a nedaleké jaderné elektrárny Sendai ani Kyuden Genkai nehlásí žádné odchylky od normálu.
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