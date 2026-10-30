Česká odpověď na Šáhidy? Možná už brzy na Ukrajině

Dosahuje rychlosti až 300 kilometrů za hodinu. Nese termobarickou hlavici a jeho hlavním cílem jsou ruské útočné drony Šáhid. Vyrábí ho česká společnost LPP a spekuluje se o jeho nasazení přímo na Ukrajině – interceptor JWI-4000.
Novou zbraň společnost představila na říjnovém obranném veletrhu Future Forces Forum 2026 v Praze. Její vývoj reaguje na jeden z největších problémů současné protivzdušné obrany, kterým je ekonomická náročnost sestřelování levných bezpilotních prostředků.
Rusko totiž při útocích na Ukrajinu pravidelně nasazuje stovky dronů, jejichž výrobní cena je mnohonásobně nižší než cena protiletadlových raket používaných k jejich sestřelení.
Zatímco některé útočné drony stojí desítky tisíc dolarů, moderní protiletadlové střely mohou stát i několik milionů. Takový rozdíl představuje pro obránce dlouhodobě neudržitelnou ekonomickou zátěž.
Právě tento problém by mohl český JWI-4000 pomoci řešit. Jedná se o specializovaný bezpilotní prostředek určený k pronásledování a ničení nepřátelských dronů, zejména íránských Šáhid-136 a jejich ruských kopií Geran-2.
Samotný interceptor představuje pouze jednu část systému, který zahrnuje také radar, pozemní řídicí stanici a kompaktní odpalovací katapult. Dron je vybaven navigační jednotkou, autopilotem a senzory umožňujícími sledování cíle.
Termobarická bojová hlavice
Podle výrobce dokáže JWI-4000 vyvinout rychlost až 300 kilometrů za hodinu, operovat ve výšce čtyř kilometrů a zasahovat cíle na vzdálenost až deseti kilometrů. Rychlost stoupání dosahuje 35 metrů za sekundu a příprava k odpálení zabere pouze několik minut.
Zajímavostí je také jeho výzbroj. Na rozdíl od interceptorů, které nepřátelský dron ničí přímým nárazem, používá JWI-4000 termobarickou bojovou hlavici. Ta při explozi vytváří tlakovou vlnu, která může zničit cíl i bez přímého zásahu. Maximální hmotnost bojového nákladu činí 1,8 kilogramu.
Výhodou tohoto řešení je, že interceptor nemusí zasáhnout malý a pohybující se cíl s absolutní přesností. Skutečná účinnost systému však zatím nebyla veřejně doložena výsledky bojového nasazení.
Výrobce zdůrazňuje také možnost propojení JWI-4000 se stávajícími systémy protivzdušné obrany. Prostřednictvím komunikačního standardu ASTERIX dokáže přijímat informace z vojenských radarů a může tak doplnit současnou protivzdušnou obranu o další vrstvu ochrany.
Cena neznámá
Otázkou zatím zůstává cena. Společnost LPP dosud nezveřejnila, kolik bude jeden interceptor stát ani jaké výrobní kapacity plánuje.
Spekuluje se také o možných dodávkách na Ukrajinu. Česká společnost LPP totiž již s ukrajinskou armádou spolupracuje a dodává jí bezpilotní prostředky řady MTS, které byly podle výrobce ověřeny také v bojových podmínkách.
Firma navíc vyvíjí střelu s plochou dráhou letu Narwhal, která by se mohla dočkat bojových zkoušek právě na Ukrajině. Střela má podle varianty dosah až 772 kilometrů, rychlost 750 kilometrů za hodinu a dokáže nést bojovou hlavici o hmotnosti až 200 kilogramů. Její nasazení v ostrém boji však zatím nebylo potvrzeno.
Český obranný průmysl je významným partnerem Ukrajiny. Například zbrojní skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada se podílí na dodávkách dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Spolupracuje také s ukrajinskými výrobci na rozvoji domácí produkce.
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