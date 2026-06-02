Zahraničí

„Česká média tvrdila, že jsem ruský tajný agent,“ stěžuje si metropolita Ilarion

Metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v Česku, řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta.

Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve byl zadržen v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl následující pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. (Metropolité Kornilij (Titov) a Ilarion (Alfejev) na archivním snímku)Foto: Wikimedia Commons
„Tvrdila, že zastoupení (ruské pravoslavné církve v Česku) je krytím pro činnost ruských tajných služeb. Zveřejňovala mé snímky s prezidentem, tvrdila, že jsem ruský tajný agent, že nezastupuji zájmy církve, ale zájmy Ruska,“ řekl na adresu českých médií.

Takové publikace se podle něj objevovaly v českých médiích po celý rok a nejintenzivnější byly loni na podzim před odstoupením předchozí české vlády.

Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou; šlo o jednotky gramů.

Expertiza podle prohlášení na Ilarionově telegramu potvrdila, že nalezená látka patří mezi zakázané, ale metropolita odmítl jakoukoliv spojitost s jejím nezákonným držením nebo přepravou.

Podle TASS incidentu předcházelo dlouhé období nátlaku na metropolitu a na pravoslavnou obec v Karlových Varech. Ilarion byl propuštěn bez toho, že by proti němu byla vznesena obvinění, a 30. května přiletěl do Moskvy, poznamenala ruská agentura.

Ilarion poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová tehdy označila český postup za snahu očernit nejen metropolitu, ale „dál přiživovat negativní atmosféru kolem pravoslaví v České republice i v celé Evropě“.

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve.

Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách", včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.

Rusko jako přátelská země je iluze, bude pokračovat v hybridní válce, uvedl Pavel

Rusko bude v hybridní válce pokračovat i po skončení války na Ukrajině. Země, na které cílí, by měly být připraveny tomu čelit, řekl v úterý prezident Petr Pavel studentům Střední školy letecké v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Tématem debaty bylo také zavedení eura, největší překážky pro Česko v nadcházejících letech, důležitost strategických priorit, bezpečnosti či vzdělávání.

Převoz přes řeku Dyji sloužil až do roku 1944, kdy tam německá armád postavila dřevěný most, který v dubnu 1945 němečtí vojáci při ústupu odstřelili. V místě převozu byla po několik let v té době plánována stavba mostu. Již v roce 1934 bylo v nedalekém lesíku naskládáno dřevo a další materiál na jeho stavbu, která se však z neznámých důvodů neuskutečnila.

Řeka tehdy vydávala těla celé měsíce. Tragický školní výlet patří k nejtemnějším událostem Moravy

Před devadesáti lety vyrazily děti z jihomoravských Rakvic na školní výlet. Měl to být jeden z nejkrásnějších dní školního roku. Místo vzpomínek na Pálavu však obec zasáhla tragédie, jaká neměla obdoby. Během několika minut zmizely pod hladinou Dyje desítky školáků. Co přesně se tehdy stalo a proč se na tragickou událost nezapomnělo ani po devíti desetiletích?

