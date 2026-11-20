Přežil americké bombardování a přes deset let stál pod širým nebem. Teď se československý cvičný letoun L-39 Albatros znovu vznesl nad afghánskou metropolí. Tálibán to oslavuje jako první krok k vlastnímu letectvu a mluví o „stíhačce“. Experti ale upozorňují, že jde o stroj ze 70. let a navíc bez radaru. Otázkou ovšem zůstává, kdo Tálibáncům s opravou pomohl.
Na sociálních sítích se v neděli 15. listopadu objevilo video, na kterém tryskový letoun stoupá z kábulského letiště a pak nízko krouží nad městem. Zveřejnil ho afghánský novinář Wakeel Ahmad Mubariz. „Nové afghánské stíhačky střeží vzdušný prostor. Není to umělá inteligence ani propaganda, viděl jsem to na vlastní oči,“ napsal na síti X.
Podle ukrajinského vojenského serveru Militarnyi jde o Aero L-39 Albatros, cvičný proudový letoun z dílny Aera Vodochody. Afghánistán jich v letech 1977 až 1984 získal nejméně 26.
„Tohle je první afghánský tryskový letoun, který úspěšně dokončil první let. Postavíme jich mnohem víc!“ napsalo tálibánské ministerstvo obrany.
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