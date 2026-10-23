Česká komunistka přešla do Babišovy frakce. „Jsem teď patriotkou,“ oznámila

Videorozhovor s europoslankyní Kateřinou Konečnou (KSČM), který jsme nahrávali ještě před jejím vstupem do frakce Patrioti.
Česká komunistická europoslankyně Kateřina Konečná ve středu oznámila vstup do frakce Patrioti pro Evropu, která spojuje euroskeptické a národně orientované strany včetně hnutí ANO. Pro zkušenou europoslankyni je to výrazný posun, který podle ní vychází z programové shody se Stačilo!, ale neznamená automatický souhlas se vším, co frakce prosazuje.
„Z naší interní analýzy dosavadního hlasování v Evropském parlamentu i politických prohlášení jednotlivých frakcí vyplynulo, že program koalice Stačilo! vykazuje největší míru shody právě s frakcí Patrioti pro Evropu,“ napsala ve středu na sociální síť X česká europoslankyně Kateřina Konečná.
Neznamená to podle ní však, že bude automaticky hlasovat pro všechno, co frakce prosazuje. I tak je to ale pro veteránku evropské politiky (v EP je už od roku 2014) velká změna.
Zatímco do minulých voleb v roce 2024 byla ve frakci Levice v EP (GUE/NGL), od té působila v europarlamentu jako nezařazená poslankyně. Legislativu ale podle svých slov prosazovala díky vybudovaným osobním vazbám ve výborech.
„Byla jsem deset let členem frakce, teď dva roky nejsem. Je to daleko složitější,“ přiznala v zářijovém rozhovoru pro Aktuálně.cz a dodala, že jí v tom pomáhají právě dlouholeté vztahy.
„Když navrhnu pozměňovací návrhy, umím za ostatními přijít a vysvětlit jim, proč je dobré to prosazovat,“ popsala tehdy s tím, že zvažovala obdržené nabídky vstupu do frakcí.
Politická veteránka
Pětačtyřicetiletá Konečná se do vysoké politiky dostala v roce 2002, kdy tehdy ještě jako nestranická kandidátka za KSČM proplula do dolní komory parlamentu. Stala se tehdy nejmladší českou poslankyní (bylo jí 21) a ve sněmovně zůstala 11 let, pak byla zvolena do evropského orgánu v Bruselu a ve Štrasburku.
„Kdybych měla porovnat ty dva zákonodárné sbory, tak musím říct, že je tady (v Evropském parlamentu, pozn. red.) daleko větší snaha o míru nějakého konsenzu. V Česku je to předem dané politickou většinou. Tady je zpravidla politická většina jasná až na tom plénu,“ vysvětlovala rozdíly pro Aktuálně.cz.
I práce v Evropském parlamentu se mezitím zásadně proměnila, když zákonodárci přišli o část vlivu ve prospěch úředníků a poradců. „Díky tomu, že i úředníci v parlamentu mají pocit čím dál větší moci, si poslanci nechali vzít řadu možností a kompetencí,“ uvedla Konečná v rozhovoru.
Zatímco dříve vyjednávali poslanci v trialozích (trialog je neformální jednání mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí, jehož cílem je dohodnout konečné znění evropské legislativy, pozn. red.) bod po bodu, dnes rozhodují aparáty frakcí.
„Dneska si v trialozích vytáhnou tři čtyři zásadní věci a o ničem jiném se nejedná,“ dodala.
Český národní zájem
Konečná také tvrdí, že se při své práci zaměřuje hlavně na obhajobu národních zájmů. „Zastupuji především Českou republiku, a to zejména průmyslové a zemědělské svazy a jejich názory,“ vysvětlila. Zároveň zdůraznila svou konzistenci v hlasování.
„Nikdy jsem nepodpořila Green Deal, nikdy jsem nepodpořila migraci ani Chat Control,“ upozorňuje. Mezi většinou českých zástupců podle ní panuje shoda například na odmítání eura. „Osmnáct nebo možná sedmnáct poslanců se shodne i na tom, že nechceme zavádět euro,“ vypočítala.
Babišova a Orbánova frakce
Teď Konečná vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu, která podle politologů patří mezi hlavní euroskeptické a nacionalisticky orientované politické skupiny v Evropském parlamentu. Vznikla po evropských volbách v roce 2024 z iniciativy maďarského premiéra Viktora Orbána, šéfa českého hnutí ANO Andreje Babiše a Herberta Kickla z rakouské Svobodné strany Rakouska (FPÖ).
Sdružuje strany, které odmítají další prohlubování evropské integrace a posilování pravomocí unijních institucí na úkor členských států. Mezi její hlavní priority patří ochrana národní suverenity, zpřísnění migrační politiky a odpor vůči některým opatřením Zelené dohody pro Evropu.
K jejím členům patří také francouzské Národní sdružení Marine Le Penové či maďarský Fidesz. V Evropském parlamentu jde o jednu z největších frakcí, která sdružuje strany s rozdílnými postoji k některým ekonomickým a zahraničněpolitickým otázkám.