Češka, jež byla součástí flotily pro Gazu, skončila v Jordánsku, už ale míří domů

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes 40 lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Většinu jich už Izrael deportoval.
"Česká občanka byla dnes ráno deportována se skupinou švýcarských občanů z Izraele. Nyní se nachází v Jordánsku, kde si ji od izraelské strany přebral náš diplomat ze zastupitelského úřadu v Ammánu. Z Jordánska by se měla vydat zpět domů," uvedla v úterý Wernerová. Český zastupitelský úřad jí podle ní po celou dobu pobytu v Ammánu poskytuje konzulární pomoc.
Jordánsko v úterý převzalo celkem 131 členů propalestinské flotily. V pondělí Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů, ve skupině byla mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová. Přes stovku aktivistů Izrael deportoval již o víkendu.