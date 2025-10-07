Zahraničí

Češka, jež byla součástí flotily pro Gazu, skončila v Jordánsku, už ale míří domů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Česká občanka Šárka Přikrylová, jež byla součástí nedávno zadržené flotily pro Gazu, byla v úterý ráno deportována se skupinou Švýcarů z Izraele. Nyní se nachází v Jordánsku, odkud by se měla vydat zpět domů. Oznámila to Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí.
Šárka Přikrylová, jež byla součástí nedávno zadržené flotily pro Gazu, byla v úterý ráno deportována se skupinou Švýcarů z Izraele.
Šárka Přikrylová, jež byla součástí nedávno zadržené flotily pro Gazu, byla v úterý ráno deportována se skupinou Švýcarů z Izraele. | Foto: Šárka Přikrylová

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům. Izraelská armáda však minulý týden flotile v doplutí do Pásma Gazy zabránila, přes 40 lodí zastavila a zadržela více než 400 aktivistů. Většinu jich už Izrael deportoval.

Související

Češka, co plula s Gretou, odmítla deportaci. Trvá na tom, že ji Izraelci unesli

Gaza, Flotila, Greta Thurnbergová, Izrael, blokáda, Španělsko, Šárka Přikrylová

"Česká občanka byla dnes ráno deportována se skupinou švýcarských občanů z Izraele. Nyní se nachází v Jordánsku, kde si ji od izraelské strany přebral náš diplomat ze zastupitelského úřadu v Ammánu. Z Jordánska by se měla vydat zpět domů," uvedla v úterý Wernerová. Český zastupitelský úřad jí podle ní po celou dobu pobytu v Ammánu poskytuje konzulární pomoc.

Jordánsko v úterý převzalo celkem 131 členů propalestinské flotily. V pondělí Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů, ve skupině byla mimo jiné švédská aktivistka Greta Thunbergová. Přes stovku aktivistů Izrael deportoval již o víkendu.

 
Mohlo by vás zajímat

Nový blok v Jaslovských Bohunicích postaví Američané, oznámil Fico. Tendr se nekonal

Nový blok v Jaslovských Bohunicích postaví Američané, oznámil Fico. Tendr se nekonal

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael gaza palestina válka Jordánsko Česko

Právě se děje

před 1 minutou
Nový blok v Jaslovských Bohunicích postaví Američané, oznámil Fico. Tendr se nekonal

Nový blok v Jaslovských Bohunicích postaví Američané, oznámil Fico. Tendr se nekonal

Výstavbu nového jaderného zdroje schválil slovenský kabinet loni, následně ustoupil od plánu vypsat tendr na dodavatele a oznámil spolupráci s USA.
před 14 minutami
Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Královská švédská akademie věd ocenila vědce za experimenty, které prokázaly zákonitosti kvantové mechaniky v bezprecedentně velkém měřítku.
před 41 minutami
Jen co minul jeden malér s vakcínami, zraje další. Stát ale mlží a žloutenky přibývá

Jen co minul jeden malér s vakcínami, zraje další. Stát ale mlží a žloutenky přibývá

Lidé marně sháněli dětskou vakcínu. Úřady přesto tvrdily, že je látek všude dost. Data k tomu ale - jak samy přiznaly - nemají. Výpadky pokračují.
před 44 minutami
Přeskočil Stanjuru a pomohl k jeho pádu. Janda o plánech či o budoucnosti Spolu

Přeskočil Stanjuru a pomohl k jeho pádu. Janda o plánech či o budoucnosti Spolu

Jakub Janda i přes horší výsledek koalice SPOLU oproti volbám 2021 svou pozici udržel, na kandidátce prolétl k bronzu.
před 50 minutami

S výroční Fabii můžete i driftovat, upozorňuje Škoda. Má vyšší výkon a prvky z rallye

S výroční Fabii můžete i driftovat, upozorňuje Škoda. Má vyšší výkon a prvky z rallye
Prohlédnout si 14 fotografií
před 1 hodinou
Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Slovenská prokuratura zpochybnila uložení pokuty Pellegrinimu. Kvůli jeho imunitě

Prokuratura navrhla ministerstvu uvedené rozhodnutí zrušit, neboť podle ní má prezident v souladu s ústavou imunitu i v případech takovýchto deliktů.
před 1 hodinou
Naučíme je, že nemusí jen pasivně sledovat TikTok. Co dá dětem povinná filmová výuka?

Naučíme je, že nemusí jen pasivně sledovat TikTok. Co dá dětem povinná filmová výuka?

Filmová výchova míří na české školy. Žáci se budou učit nejen analyzovat filmy, ale hlavně tvořit a rozvíjet digitální dovednosti
Další zprávy