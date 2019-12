Česká armáda koupí od Izraele radary dohromady za tři a půl miliardy korun

Česká armáda koupí od Izraele osm mobilních 3D radiolokátorů za tři a půl miliardy korun. První z radarů armáda získá do 20 měsíců, všech osm jich bude mít k dispozici do 40 měsíců. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) ve čtvrtek podepsal příslušnou mezivládní dohodu. Na jejím základě bude do zakázky přinejmenším z 30 procent zapojen český průmysl.

Metnar po podpisu smlouvy řekl, že nové radary výrazně zvýší schopnosti české armády v ochraně vzdušného prostoru. Vyzdvihl, že vojáci dostanou techniku prověřenou bojovým nasazením, i skutečnost, že se český průmysl bude podílet na realizaci zakázky i na podpoře v době životnosti nových radarů. Nová technika nahradí ruské radary, které už několikrát překročily svou životnost. Izraelské radiolokátory zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. České armádě je dodá přes izraelskou vládu izraelský státní podnik Elta Systems, na české straně se budou na realizaci zakázky podílet především Vojenský technický ústav a firma Retia. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) | Foto: Jakub Plíhal Metnar i ředitel agentury izraelského ministerstva obrany Ředitelství mezinárodní obranné spolupráce Yair Kulas dnes také zdůraznili, že zakázka dál posílí strategickou spolupráci mezi Českem a Izraelem. Kulas podotkl, že dnešním dnem se uzavírá kruh, který začal českými dodávkami zbraní pro nově vzniklý stát Izrael, které mu ve 40. letech 20. století umožnily obhájit svou existenci. Nákup má několikaleté zpoždění Pořízení radarů provázely dlouhodobé komplikace. Jejich nákup má několikaleté zpoždění. Armáda dlouhodobě upozorňuje na to, že dosud používané radary dávno překročily svou životnost a jsou na hranici funkčnosti. Někdejší ministr obrany a současný český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický (ANO) před svým odchodem z funkce smlouvu označil za připravenou k podpisu. Jeho nástupkyně Karla Šlechtová (za ANO) loni prohlásila, že ministerská inspekce zjistila u některých dosud neukončených tendrů závažná pochybení. Obrátila se proto na Vojenskou policii. Mezi podezřelými zakázkami byl právě i nákup radiolokátorů. Metnar loni v prosinci výběrové řízení kvůli pochybnostem zrušil a vládě navrhl, aby radary koupila přímo od izraelské vlády. Vojenská policie v červnu vydala rozhodnutí, kterým podezření odložila.