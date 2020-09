Češi v zahraničí by chtěli k volbám, brzdí je ale karantény. Mnozí hlasovat nebudou

Povinná karanténa vyhlášená řadou západoevropských států pro lidi přijíždějící z Česka komplikuje Čechům žijícím v zahraničí jejich volební plány. Někteří budou muset chystanou cestu na krajské a senátní volby zrušit, jiní čekají na vývoj situace do poslední chvíle. Většina oslovených lidí se ale na volby do Česka raději nechystá.

Na rozdíl od parlamentních či prezidentských voleb totiž nemohou lidé v těch krajských hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Některé krajany to přimělo naplánovat si cestu do rodné země. Jenže zatímco ještě začátkem září byla z většiny evropských států zcela bezproblémová, v posledních týdnech například Belgie či Nizozemsko vzhledem k rychlému šíření koronaviru v Česku situaci přehodnotily a lidi by po návratu z Česka čekal nástup do karantény.

"Protože nechci cestovat letecky ani jinou veřejnou dopravou, abych se nevystavovala viru, jsem odkázaná na spolujízdu s českými kolegy mířícími do Česka ve stejnou dobu. Rozhodnou-li se na poslední chvíli nejet, nejspíš budu muset cestu vzdát," řekla Linda Kunertová, která pracuje pro výzkumnou a analytickou společnost v Bruselu. Volit by měla v Olomouckém kraji, který belgické úřady zatím na rozdíl od Prahy a dalších českých regionů označují oranžovou barvou a karanténa je zatím pouze doporučená. Pokud by se situace v příštích dnech změnila a mladá Češka by musela po návratu do dvoutýdenní izolace, možná si cestu rozmyslí.

Sousední Nizozemsko zavedlo povinnou karanténu pro lidi přijíždějící z Česka tento týden. Pracovník logistické společnosti z Amsterdamu Jan Petrus se však k volbám chystá, protože mu zaměstnavatel umožnil pracovat z domova. "Nevypadá to, že by karanténa byla problém, protože Amsterdam je podle semaforu taky červený. Takže od pondělka na minimálně dva týdny zavírají firmu," popsal svou situaci s tím, že práci z domova bude mít pravděpodobně nařízenu ještě déle.

Stejně jako Kunertovou jej k daleké cestě k volební urně spíše než problémy jeho kraje motivuje hlavně nespokojenost se současnou vládou. "Chci dát opozici pozitivní impuls před volbami, které budou příští rok a taky motivovat ostatní osobním příkladem, aby nezůstali doma a k volbám přišli," vypočetl své důvody Petrus, který bude volit v Moravskoslezském kraji.

Lidé v zahraničí v několika posledních volbách hlasovali výrazně ve prospěch současných pravicových a liberálních opozičních stran. V parlamentních volbách 2017 získala opozice více než 50 procent z desítky tisíc hlasů odevzdaných na zastupitelských úřadech. V předloňském výběru prezidenta pak dostal Jiří Drahoš od Čechů v zahraničí v souboji s vítězným Milošem Zemanem přes 90 procent hlasů.

Podpořit některou z opozičních stran by chtěla i ve Středočeském kraji Anna Rýdlová, která v současnosti pracuje v Londýně. Na volební víkend si již před časem pořídila letenky, jenže Česko mezitím na britském semaforu zčervenalo.

"Lidé se musí na 14 dní izolovat, což si kvůli práci nemůžu dovolit," říká Češka, která by se do rodné země vydala jen v případě, že by se podmínky změnily. S tím však vzhledem k vývoji situaci zřejmě nelze počítat.

Rýdlová proto stejně jako další Češi, kteří by chtěli volit na dálku, doufá, že čeští politici prosadí možnost korespondenční volby. Problém ale není podle ní spojen pouze se současnou pandemií. Řada lidí by jen kvůli volbám dalekou cestu nevážila ani za běžné situace.

"To, že já mám teoreticky možnost přiletět na víkend odvolit, není pro většinu Čechů v zahraničí reálné," soudí.

Česká vláda už několik let připravuje návrh zákona, který by lidem v zahraničí umožnil volit korespondenčně Poslaneckou sněmovnu, prezidenta či europoslance. Parlament však text zákona, podle něhož by se mohlo volit již příští rok v parlamentních volbách, k projednání zatím nedostal.

