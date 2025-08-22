Zahraničí

Češi objevili Neapol. Město nabízí kulturu, katakomby i jedinečný výlet do Pompejí

Češi objevili Neapol. Město nabízí kulturu, katakomby i jedinečný výlet do Pompejí
U vstupu do Pompejí si vezměte mapku, kde jsou zaznačeny nejdůležitější domy s originálními dekoracemi.
V roce 79 město zmizelo ze zemského povrchu po výbuchu nedaleké sopky Vesuv. Právě nános sopečného popela jej perfektně zakonzervoval.
Galleria Borbonica.
Pompeje by měly být povinnou zastávkou pro každého turistu. Na snímku se sopkou v pozadí. Zobrazit 34 fotografií
Foto: Michaela Váňová
Michaela Váňová
před 37 minutami
Druhý díl seriálu věnovaného Neapoli vás provede po městě a jeho blízkém okolí a pomůže vám vymyslet program na dovolenou. Neapol byla mezi Čechy dlouho opomíjenou destinací, ale vypadá to, že strach z návštěvy začíná pomalu opadat. Prozkoumejte s Létem s Aktuálně, jak se v Neapoli orientovat a kam se vydat.

Pod metropolí založenou Římany, tzv. nea-polis (novým městem), se nachází spletitý systém podzemních prostor, jejichž prohlídku byste si neměli nechat ujít. Mezi nejstarší části se řadí katakomby S. Gennaro, pojmenované po místním světci, který údajně koná zázraky.

Místní v jeho sílu neoblomně věří a jednou z nejsledovanějších akcí je každoročně proměna jeho krve v jednom z kostelů.

Související

Vidět Neapol a zemřít. Divoké italské město budete milovat, nebo nesnášet

Itále, gastronomie
15 fotografií

Katakomby se nachází na kopci nad městem, lístek stojí 13 eur. Vašimi průvodci budou nejčastěji mladí lidé, kteří díky projektu Cattacombe di Napoli získali jinou možnost obživy než se podílet na kriminální činnosti. Cílem projektu je distancovat co nejvíce mladých lidí od mafie. 

Síla mafie je v Neapoli stále citelná, v mnoha čtvrtích mafiáni vybírají výpalné a negativně ovlivňují dění ve městě. Jejich strategií pro rozšiřování kruhů bylo verbovat co nejmladší hochy ze čtvrti, kteří teď mohou uniknout tomuto osudu díky nabídce jiné a především legální práce.  

V rámci lístku můžete navštívit také katakomby pod kostelem S. Maria della Sanità, jsou podstatně menší a novější. Další z podzemních skvostů, Galleria Borbonica, se nachází kousek od Piazza Plebiscito. Během prohlídky vás zasvětí do jejich smutné historie za první a druhé světové války, kdy místo sloužilo jako protibombový kryt. 

Všechny typy podzemních prostor se dají, kvůli bezpečnosti, navštívit jen s průvodcem. 

Město kultury

Pokud milujete umění a kulturu, ve městě se vám bude líbit. Najdete tu řadu galerií, památek a kostelů.

Navštivte třeba kapli Cappella San Severo, kde je umístěna jedna z nejkrásnějších mramorových soch na světě, tzv. Cristo Velato. Nadchne vás realismem, jenž v práci s mramorem nemá obdoby, lísky si rezervujte dopředu. 

Související

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Itálie, dívka, restaurace
19 fotografií

Naprosto neopakovatelný zážitek je návštěva archeologického muzea, které sídlí v paláci v centru města. Uvnitř najdete impozantní uměleckou sbírku, jejíž nejcennější část pochází z vykopávek v nedalekých Pompejích.

V mezipatře nezapomeňte nakouknout do tajného kabinetu - Gabinetto segreto -, ovšem bez dětí. Ty mají vstup zakázán, poněvadž se v něm nachází erotické malby a rozličné erotické předměty. Některé sloužily jako reklama, jiné se používaly jako symboly, jež měly do domu přinášet štěstí. 

Michaela Váňová

Michaela Váňová

Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce.  Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).

Vlakem do Pompejí

Ideálním programem po návštěvě posledního muzea je rozhodně výlet do Pompejí nebo Herculanea. Především první volba by měla být povinnou zastávkou pro všechny! Již po staletí láká pohřbené město turisty a zvědavce z celého světa.

Z Neapole se do Pompejí dostanete pohodlně vláčkem Circum vesuviana, je to nejlepší a nejlevnější varianta. Vlak jede kolem pobřeží, cesta trvá zhruba hodinu. Čekají vás krásné výhledy do okolí. Vlak navíc staví přímo u vstupu.

Archeologický park je opravdu rozhlehlý, na návštěvu si naplánujte celý den. Vezměte si pohodlné boty a s sebou si zabalte svačinu. Uvnitř se nachází jen relativně předražené občerstvení nevalné kvality. 

Foto: Michaela Váňová

Teď už k samotným Pompejím: v roce 79 město zmizelo ze zemského povrchu po výbuchu nedaleké sopky Vesuv. Právě nános sopečného popela jej perfektně zakonzervoval a my se můžeme dnes procházet po ulicích autentického antického města.

Kvalita života v Pompejích byla vysoká. Město disponovalo divadly, chrámy, lázněmi, ale i řadou vináren a nevěstinců (najdete je pod názvem Lupanare).

Odlitky umírajících

Objev města byl šokující i proto, že se díky speciální technice podařilo udělat odlitky umírajících lidí. V 19. století musely být tyto sochy ukryty za plátny, poněvadž před nimi dámy omdlévaly. 

Související

Stovky pláží a teplé moře. Projděte si tipy na známé i neznámé koupání na Krétě

Kréta, Řecko, pláže, koupání
10 fotografií

Dnes je důležité se na návštěvu připravit, nejlépe si u vstupu vezměte mapku, kde jsou zaznačeny nejdůležitější domy s originálními dekoracemi. Především mozaiky a fresky patří mezi nejzajímavější důkazy o umělecké produkci té doby.

U mnoha domů se výzdoba nezachovala vůbec, proto je důležité chodit s mapkou, abyste se neztratili či bezcílně nebloumali po ulicích. Jedny z nejkrásnějších domů jsou Vila Mystérií, Casa dei Vetti, Terme nebo Faunův dům. 

Tip: Řada domů je otevřena jen jeden den v týdnu, víc informací najdete na oficiálních stránkách.

Prohlédnout si 34 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Kreml snižuje očekávání ze setkání Putina se Zelenským. Trump zvažuje další sankce

Kreml snižuje očekávání ze setkání Putina se Zelenským. Trump zvažuje další sankce

Kanada a USA obnovily vzájemný volný obchod s většinou zboží, oznámil premiér Carney

Kanada a USA obnovily vzájemný volný obchod s většinou zboží, oznámil premiér Carney

Důležitá železniční trať už neexistuje. Ukrajinci zaútočili v ruském týlu

Důležitá železniční trať už neexistuje. Ukrajinci zaútočili v ruském týlu
1:27

Německá i francouzská pošta kvůli clům přestávají posílat balíky do USA

Německá i francouzská pošta kvůli clům přestávají posílat balíky do USA
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Obrazem Léto s Aktuálně Léto s Aktuálně Cestování Itálie Neapol

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Kreml snižuje očekávání ze setkání Putina se Zelenským. Trump zvažuje další sankce

ŽIVĚ
Kreml snižuje očekávání ze setkání Putina se Zelenským. Trump zvažuje další sankce

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami

Češi objevili Neapol. Město nabízí kulturu, katakomby i jedinečný výlet do Pompejí

Češi objevili Neapol. Město nabízí kulturu, katakomby i jedinečný výlet do Pompejí
Prohlédnout si 34 fotografií
U vstupu do Pompejí si vezměte mapku, kde jsou zaznačeny nejdůležitější domy s originálními dekoracemi.
V roce 79 město zmizelo ze zemského povrchu po výbuchu nedaleké sopky Vesuv. Právě nános sopečného popela jej perfektně zakonzervoval.
před 44 minutami
Kanada a USA obnovily vzájemný volný obchod s většinou zboží, oznámil premiér Carney

Kanada a USA obnovily vzájemný volný obchod s většinou zboží, oznámil premiér Carney

Kanadská cla na americká auta, ocel a hliník zatím zůstanou v platnosti, uvedl kanadský premiér premiér Mark Carney.
před 1 hodinou
Důležitá železniční trať už neexistuje. Ukrajinci zaútočili v ruském týlu
1:27

Důležitá železniční trať už neexistuje. Ukrajinci zaútočili v ruském týlu

Ukrajinská armáda zveřejnila video toho, jak dronovým útokem ničí ruský nákladní vlak s palivovými cisternami v okupované části Záporožské oblasti.
před 2 hodinami
Německá i francouzská pošta kvůli clům přestávají posílat balíky do USA

Německá i francouzská pošta kvůli clům přestávají posílat balíky do USA

Stejně jako už ve čtvrtek Česká pošta zdůvodnila své rozhodnutí Trumpovým nařízením o zrušení bezcelního režimu pro zásilky v hodnotě do 800 dolarů.
před 2 hodinami
Zvláštnější a hrozivější, než se myslelo. Vědci zmapovali vesmírný hurikán

Zvláštnější a hrozivější, než se myslelo. Vědci zmapovali vesmírný hurikán

Poprvé ho satelity zachytily v roce 2014, aniž by o něm vědci měli tušení. V nedávné studii se jim podařilo zmapovat, co jsou vesmírné hurikány zač.
před 2 hodinami
Ronaldo spí víc než české děti. A líp. Vědci varují i před sociálním jet lagem

Ronaldo spí víc než české děti. A líp. Vědci varují i před sociálním jet lagem

Nejlepší regenerace je spánek. To platí od nepaměti. Ale v současnosti na to čím dál víc zapomínáme. Naše děti spí každým rokem méně a méně.
Další zprávy