Češi objevili Neapol. Město nabízí kulturu, katakomby i jedinečný výlet do Pompejí

Pod metropolí založenou Římany, tzv. nea-polis (novým městem), se nachází spletitý systém podzemních prostor, jejichž prohlídku byste si neměli nechat ujít. Mezi nejstarší části se řadí katakomby S. Gennaro, pojmenované po místním světci, který údajně koná zázraky.
Místní v jeho sílu neoblomně věří a jednou z nejsledovanějších akcí je každoročně proměna jeho krve v jednom z kostelů.
Katakomby se nachází na kopci nad městem, lístek stojí 13 eur. Vašimi průvodci budou nejčastěji mladí lidé, kteří díky projektu Cattacombe di Napoli získali jinou možnost obživy než se podílet na kriminální činnosti. Cílem projektu je distancovat co nejvíce mladých lidí od mafie.
Síla mafie je v Neapoli stále citelná, v mnoha čtvrtích mafiáni vybírají výpalné a negativně ovlivňují dění ve městě. Jejich strategií pro rozšiřování kruhů bylo verbovat co nejmladší hochy ze čtvrti, kteří teď mohou uniknout tomuto osudu díky nabídce jiné a především legální práce.
V rámci lístku můžete navštívit také katakomby pod kostelem S. Maria della Sanità, jsou podstatně menší a novější. Další z podzemních skvostů, Galleria Borbonica, se nachází kousek od Piazza Plebiscito. Během prohlídky vás zasvětí do jejich smutné historie za první a druhé světové války, kdy místo sloužilo jako protibombový kryt.
Všechny typy podzemních prostor se dají, kvůli bezpečnosti, navštívit jen s průvodcem.
Město kultury
Pokud milujete umění a kulturu, ve městě se vám bude líbit. Najdete tu řadu galerií, památek a kostelů.
Navštivte třeba kapli Cappella San Severo, kde je umístěna jedna z nejkrásnějších mramorových soch na světě, tzv. Cristo Velato. Nadchne vás realismem, jenž v práci s mramorem nemá obdoby, lísky si rezervujte dopředu.
Naprosto neopakovatelný zážitek je návštěva archeologického muzea, které sídlí v paláci v centru města. Uvnitř najdete impozantní uměleckou sbírku, jejíž nejcennější část pochází z vykopávek v nedalekých Pompejích.
V mezipatře nezapomeňte nakouknout do tajného kabinetu - Gabinetto segreto -, ovšem bez dětí. Ty mají vstup zakázán, poněvadž se v něm nachází erotické malby a rozličné erotické předměty. Některé sloužily jako reklama, jiné se používaly jako symboly, jež měly do domu přinášet štěstí.
Michaela Váňová
Autorka působí jako průvodkyně a lektorka. Vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě a od té doby se profesně věnuje historii, kultuře a cestovnímu ruchu. Již od prvního studijního pobytu je její dlouhodobou láskou Itálie, kde tráví několik měsíců v roce. Věnuje se autorské tvorbě zaměřené na dějiny, gastronomii a památky, a to jak na soc. sítích (@mladivItalii), tak v knižní podobě (Průvodce rozvášněným Znojmem).
Vlakem do Pompejí
Ideálním programem po návštěvě posledního muzea je rozhodně výlet do Pompejí nebo Herculanea. Především první volba by měla být povinnou zastávkou pro všechny! Již po staletí láká pohřbené město turisty a zvědavce z celého světa.
Z Neapole se do Pompejí dostanete pohodlně vláčkem Circum vesuviana, je to nejlepší a nejlevnější varianta. Vlak jede kolem pobřeží, cesta trvá zhruba hodinu. Čekají vás krásné výhledy do okolí. Vlak navíc staví přímo u vstupu.
Archeologický park je opravdu rozhlehlý, na návštěvu si naplánujte celý den. Vezměte si pohodlné boty a s sebou si zabalte svačinu. Uvnitř se nachází jen relativně předražené občerstvení nevalné kvality.
Teď už k samotným Pompejím: v roce 79 město zmizelo ze zemského povrchu po výbuchu nedaleké sopky Vesuv. Právě nános sopečného popela jej perfektně zakonzervoval a my se můžeme dnes procházet po ulicích autentického antického města.
Kvalita života v Pompejích byla vysoká. Město disponovalo divadly, chrámy, lázněmi, ale i řadou vináren a nevěstinců (najdete je pod názvem Lupanare).
Odlitky umírajících
Objev města byl šokující i proto, že se díky speciální technice podařilo udělat odlitky umírajících lidí. V 19. století musely být tyto sochy ukryty za plátny, poněvadž před nimi dámy omdlévaly.
Dnes je důležité se na návštěvu připravit, nejlépe si u vstupu vezměte mapku, kde jsou zaznačeny nejdůležitější domy s originálními dekoracemi. Především mozaiky a fresky patří mezi nejzajímavější důkazy o umělecké produkci té doby.
U mnoha domů se výzdoba nezachovala vůbec, proto je důležité chodit s mapkou, abyste se neztratili či bezcílně nebloumali po ulicích. Jedny z nejkrásnějších domů jsou Vila Mystérií, Casa dei Vetti, Terme nebo Faunův dům.
Tip: Řada domů je otevřena jen jeden den v týdnu, víc informací najdete na oficiálních stránkách.