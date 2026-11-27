Deset let nic nekupuje. Emilia Arvidsson ze Stockholmu za tu dobu ušetřila skoro milion švédských korun, tedy asi 2,2 milionu korun českých. Hlavně ji ale omrzel kolotoč nákupů. To Češi letos na Black Friday utratí rekordních devět miliard. Část slev je přitom jen na papíře.
Červené bannery, e-maily s „poslední šancí“, odpočty do půlnoci. Emilia Arvidsson z toho nemá nic. Od roku 2016 žije „köpfri“, tedy bez nakupování. Jak popsal list Svenska Dagbladet, za deset let si tak mohla odložit stranou v přepočtu přes dva miliony korun.
Pragmatická pravidla
Začalo to z nutnosti. Jak řekla televizi TV4, byla čerstvá maminka s nízkým platem a bála se o peníze. Odkládá prý asi 100 tisíc švédských korun ročně (217 tisíc korun českých). To je zhruba osmnáct tisíc měsíčně.
Nastavila si pragmatická pravidla. Několik plánovaných nákupů ročně, třeba elektronika nebo kosmetika. Oblečení nejdřív nosí, co má, půjčuje si nebo vyměňuje, nové kupuje výjimečně. Štědrému dni říká „konsumtionsafton“, spotřební večer. Dává tři dárky synovi a tři manželovi, nejlépe z druhé ruky.
Rezerva se podle ní projevila jinde, než čekala. Může víc riskovat v podnikání, nemusí se bát, že jí někdo v byznysu řekne ne. „Člověk je prostě trochu odvážnější,“ říká. Víc času má na psaní, procházky a kamarády. Vede facebookovou skupinu s asi 11 tisíci členy a mluví o „konsumtionströtthet“, únavě ze spotřeby. Chuť nakupovat u ní postupně skoro zmizela.
Švédsko nakupuje, Česko taky
Zatímco Emilia zůstává stranou nákupního šílenství, ostatní utrácejí. Švédská obchodní komora čeká během Black Week tržby za zboží 34 miliard švédských korun, tedy asi 74 miliard korun českých.
Česká čísla jsou menší, ale rostou. Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank odhaduje, že Češi utratí na internetu přes týden kolem Black Friday přes devět miliard korun, o osm procent víc než loni. Čísla ale nejsou srovnatelná: švédská prognóza počítá veškerý prodej zboží, česká jen e-shopy.
Nenakupovat jako trend
Emilia je mluvčí švédské kampaně „En köpfri dag“, jejíž výzva zní: na Black Friday nic nekupujte. Podobně funguje Buy Nothing Day, který vymysleli Adbusters na počátku 90. let a letos připadá na pátek 27. listopadu. Na TikToku se před dvěma lety rozjel „underconsumption core“: dojez, co máš, nos staré, nekupuj zbytečnosti. Kritici namítali, že se z běžné skromnosti stala póza, a jeden komentující napsal, že jeho „underconsumption core“ je prostě a jednoduše chudoba.
Švédská psycholožka Caroline Erkers varuje, že úplný stop nakupování není pro každého. Kdo nakupováním reguluje emoce, může po náhlém konci sáhnout po jiném zlozvyku, a proto je podle ní důležité řešit příčinu. Emilia radí skromnější postup: vyzkoušejte to na týden a všimněte si, jaký je to pocit. A pamatujte: největší slevou zůstává věc, kterou nekoupíte.
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