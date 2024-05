"Červený hadr pro PPF." Slovenský novinář otevřeně popsal zásahy do vysílání Markízy

Po veřejnoprávní RTVS svádí zápas o nezávislost i nejsledovanější slovenská komerční televize Markíza. Moderátor politických debat a její výrazná tvář Michal Kovačič otevřeně pojmenoval tlaky, které na něj vedení vyvíjelo. Popsal také, jak mu nadřízený naznačil, že je jeden z hostů pořadu nepohodlný české skupině PPF, která televizní stanici vlastní.

Kovačičův pořad Na tělo dostal v pondělí stopku od vedení televize, to jeho vysílání přerušilo. Moderátora nadřízení poslali domů s odůvodněním, že pro něj už nemají práci.

Krok následoval poté, co novinář v neděli na závěr živého vysílání promluvil o tom, že v Markíze už měsíce probíhá boj o podobu zpravodajství. "Čelíme tlakům nejen od politiků, ale i od vlastního vedení. Pokusy o cenzuru v diskusích začaly hned na sklonku roku a dennodenním tlakům krátce nato čelily i Televizní noviny," prohlásil.

Bezprostředně poté, co vedení relaci odstavilo z vysílání, se za Kovačiče postavilo přes sto kolegů. Generálního ředitele Petra Gažíka a ředitele zpravodajství Michala Kratochvíla v pondělí požádali, aby se do čtvrtka písemně zavázali, že relace bude pokračovat ve svobodné dramaturgii a se stejnými moderátory i po letní přestávce. "V opačném případě využijeme všechny právní kroky kolektivního odporu, které nám umožňuje zákon," uvedli ve stanovisku.

Kovačič ve svém nedělním vyjádření v pořadu Na tělo připomněl, že se diskuse za šest let vysílání stala nejcitovanější a nejsledovanější na Slovensku. Před týdnem moderátor dostal Novinářskou cenu. Markíza se na svém webu ještě v týdnu oceněním chlubila a zmínila, že porota soutěže vyzdvihla, že Kovačič "nepodlehl tlaku ze strany politiků".

Tlaky ze strany nadřízených podle Michala Kovačiče začaly letos v lednu. Čemu konkrétně čelil, nyní popsal v rozhovoru pro týdeník Respekt. Souvisely prý i s vlastníkem televize, českou finanční skupinou PPF. Když si Kovačič na začátku roku do pořadu Na tělo pozval tehdejšího speciálního prokurátora Daniela Lipšice, ředitel zpravodajství Michal Kratochvíl moderátora podle jeho tvrzení začal přemlouvat, aby Lipšicovu účast zrušil, protože je pro PPF "červeným hadrem".

"Když jsem odmítl, řekl mi, že za mnou nestojí a že si mám dát pozor, abych v rozhovoru neudělal nějakou chybu, protože 'v Praze mě bude sledovat spousta lidí'," popsal Kovačič Respektu.

PPF vlastní slovenskou Markízu i českou TV Nova. Finanční skupina, kterou po smrti Petra Kellnera převzala jeho manželka Renáta, má na Slovensku významné obchodní zájmy. Kratochvíl do Markízy přestoupil loni v prosinci z postu šéfredaktora zpravodajství TV Nova. O tom, že se na novináře v Markíze snaží naléhat, aby byli vstřícnější k politikům vlády Roberta Fica, psala slovenská média od letošního února. Fico i další členové jeho kabinetu pravidelně útočí na novináře a Markízu spolu s dalšími třemi deníky označil za nepřátelské médium a přerušil s nimi komunikaci.

Poté, co se Kratochvíl snažil zasáhnout do skladby hostů, se Kovačičovi podle jeho slov "rozsvítily všechny výstražné kontrolky". "Později jsme pak pana Kratochvíla i generálního ředitele televize s tímto a dalšími pokusy o zásah konfrontovali i na velké redakční poradě. Jejich vysvětlení bylo, že se jedná o standardní manažerská rozhodnutí," dodal Kovačič. Proti tomu se redakce ohradila, že to za standardní nepovažuje.

Další zásahy do nezávislosti podle moderátora následovaly. "Pokusů bylo mnoho, ale měly jedno společné - vždy šlo o věci, které politicky vyhovovaly buď vládě, nebo jedné z vládních stran," uvedl Kovačič. Hned v lednu například podle něj Kratochvíl prosadil do úvodu Televizních novin nekritický rozhovor se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem. "Druhý den po rozsáhlé redakční kritice prohlásil, ať si na to zvykáme, že to tak odteď bude, protože je to jeho manažerské rozhodnutí," popsal moderátor.

V březnu slovenské osobnosti v otevřeném dopise žádali české vlastníky Markízy, aby odolali tlaku slovenské vlády a zastavili její normalizaci. Poté se podle Kovačiče situace znatelně uklidnila a několik týdnů bylo problémů podstatně méně. "Zároveň jsme však ze zákulisí zaslechli, že na výraznějších změnách se už pracuje," dodal.

Skupinu PPF v důsledku přerušení pořadu a Kovačičova vyjádření vyzývá Český výbor Mezinárodního tiskového institutu, aby na Slovensku zajistila zachování prostoru pro svobodnou žurnalistiku. "V televizi Markíza, která je součástí skupiny PPF, právě nyní probíhá důležitý střet o to, nakolik budou principy kritické a svobodné žurnalistiky zachovány," píše se v dopise adresovaném většinové majitelce PPF Renátě Kellnerové a nejvyššímu výkonnému manažerovi skupiny Jiřímu Šmejcovi. Mluvčí PPF Leoš Rousek na dotazy ohledně dění v Markíze nereagoval.

