Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair způsobilo odlomení části motoru

Nehoda letounu provozovaného společností Ryanair, při které minulý měsíc jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, byla důsledkem odlomení části motoru. Informovali o tom ve čtvrtek vyšetřovatelé z amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB).
Podle vyšetřovatelů se krátce po startu z řecké Soluně ulomila lopatka ventilátoru motoru a letící úlomky rozbily okno. Do vzniklého otvoru pak podtlak vtáhl hlavu jednoho cestujícího. Ostatním cestujícím se ho ale podařilo dostat do bezpečí. Jedenašedesátiletý muž utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením, píše agentura AP.
Úlomky podle vyšetřovatelů poškodily trup letadla Boeing 737-800 také na několika dalších místech, stroj ale bezpečně přistál zpátky na letišti. NTSB v čtvrteční zprávě rovněž uvedl, že uvnitř motoru byly nalezeny pozůstatky ptáků, To naznačuje, že letadlo se při startu mohlo s ptáky srazit.
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