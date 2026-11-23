Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti zveřejnil upravený snímek Jensena Huanga, kterého americká společnost Nvidia navzdory skandálu vrátila do funkce generálního ředitele. Na fotomontáži spoluzakladatel firmy, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), drží červenou podprsenku a má kolem sebe ochranku.
Předlohou zřejmě byla slavná fotografie Trumpa poté, co se stal terčem útoku na mítinku v Pensylvánii v roce 2024.
Trump fotomontáž zveřejnil krátce poté, co byl Huang navrácen do funkce. Podle serveru Axios prezidentův příspěvek dokládá, že Bílý dům Huanga pokládá za velmi blízkého spojence a také to, že Trump zřejmě považuje Huangův pád a jeho návrat za podobný svému vlastnímu návratu do funkce, a to navzdory varováním ohledně rizik pro národní bezpečnost.
Huang, který v polovině listopadu rezignoval na post prezidenta, výkonného ředitele a člena správní rady, se do všech těchto funkcí vrací s okamžitou platností.
Na funkce rezignoval po zprávách, že měl vztah s čínskou podnikatelkou, kterou americké tajné služby podezírají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Trump tlačil na návrat Huanga do funkce navzdory všem odhalením a jeho krok je považován za mimořádný veřejný zásah prezidenta USA do rozhodování společnosti.
Rozhodnutí Nvidie vrátit Huanga do funkce Trump uvítal s tím, že je to důležitý krok nejen pro firmu samotnou, ale i pro americkou ekonomiku, pokud má být úspěšná.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Španělský soud zastavil stíhání lídra separatistů, návratu do vlasti už nic nebrání
Španělský nejvyšší soud dnes definitivně zastavil trestní stíhání lídra katalánských separatistů Carlese Puigdemonta. Odstranil tak poslední právní překážku pro jeho návrat do vlasti po bezmála deseti letech, které strávil v exilu, informovaly agentury Reuters a AFP. Rozhodnutí přichází necelý týden před parlamentními volbami, které se ve Španělsku uskuteční v neděli.
Blokace firem ČEZ trvá. Soud odmítl zkrácené řízení v kauze Diag Human
Blokace firem energetické skupiny ČEZ v Lucembursku pokračuje. Tamní soud v pátek zamítl návrh ve zkráceném řízení zrušit exekuci, kterou vůči české firmě zahájila společnost Diag Human podnikatele Josefa Šťávy. ČTK o tom v pondělí informovala společnost Diag Human.
Předčasný kongres se nechystá. Předsednictvo ODS cítí podporu, aby pokračovalo
Předsednictvo opoziční ODS cítí podporu, aby pokračovalo na svých stranických postech a v přípravě programových změn. Jako celek je chce představit na ideové konferenci 22. května. Návrh na svolání předčasného kongresu na zasedání pondělního celostátního sněmu v Praze nezazněl.
„Nejvýznamnější cesta.“ Macinka vyrazil do země, která může ovlivnit osud Ukrajiny
Británie je velmoc a její hlas bude při rozhodování o budoucí bezpečnosti Evropy důležitý. Právě proto prý vyrazil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) do Londýna. Na pozvání svého protějšku Eda Milibanda jednal nejen o vzájemných vztazích a obchodu, ale také o válce na Ukrajině. Schůzku měl i s mužem, který se pohybuje v zákulisí napjatých jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou.
Nepřijatelný. Premiéři zemí Visegrádské čtyřky odmítli návrh rozpočtu EU
Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko odmítají návrh příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie, jak ho o uplynulém víkendu předložil šéf Evropské rady António Costa. Slovenský premiér Robert Fico to novinářům řekl v pondělí po schůzce s kolegy z uvedených zemí visegrádské čtyřky (V4) a Rakouska.