Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Čerstvé zprávy pro Lavrova. Maďarský ministr pravidelně informoval Rusko o jednáních EU

ČTK

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. S odkazem na unijního bezpečnostního úředníka o tom píše deník The Washington Post (WP).

European Union Energy and Foreign Affairs ministers meeting in Brussels
Maďarský ministr zahraničí Péter SzijjártóFoto: Reuters
Reklama

Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle Washington Post poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk.

Díky těmto hovorům „byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech“, dodal úředník.

Szijjártó od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 podle WP podnikl 16 oficiálních návštěv Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. března a setkal se s prezidentem Vladimirem Putinem. Většina unijních hlav států a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila, výjimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico.

Na zprávu, která přichází uprostřed volební kampaně v Maďarsku, už reagoval maďarský opoziční lídr Péter Magyar. V projevu k příznivcům, o němž informoval web Telex, Magyar řekl: „Skutečnost, že maďarský ministr zahraničí, blízký přítel Sergeje Lavrova, podává Rusům zprávy o každém setkání EU téměř minutu po minutě, je naprostá zrada. Tento muž zradil nejen svou zemi, ale i Evropu.“

Reklama
Reklama

Informaci komentují i polští politici. „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ napsal na síť X polský premiér Donald Tusk.

„To hodně vysvětluje, Petře,“ uvedl na X polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajina, dron, válka, invaze
Ukrajina, dron, válka, invaze
Ukrajina, dron, válka, invaze

ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama