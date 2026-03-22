Čerstvé zprávy pro Lavrova. Maďarský ministr pravidelně informoval Rusko o jednáních EU

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. S odkazem na unijního bezpečnostního úředníka o tom píše deník The Washington Post (WP).
Szijjártó ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi podle Washington Post poskytoval aktuální informace o tom, co se projednává, a informoval ho o možných řešeních. Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk.
Díky těmto hovorům „byla Moskva v podstatě přítomna u stolu prakticky na každém zasedání EU v posledních letech“, dodal úředník.
Szijjártó od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 podle WP podnikl 16 oficiálních návštěv Moskvy. Naposledy tam odcestoval 4. března a setkal se s prezidentem Vladimirem Putinem. Většina unijních hlav států a vlád od roku 2022 Rusko nenavštívila, výjimkou je maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico.
Na zprávu, která přichází uprostřed volební kampaně v Maďarsku, už reagoval maďarský opoziční lídr Péter Magyar. V projevu k příznivcům, o němž informoval web Telex, Magyar řekl: „Skutečnost, že maďarský ministr zahraničí, blízký přítel Sergeje Lavrova, podává Rusům zprávy o každém setkání EU téměř minutu po minutě, je naprostá zrada. Tento muž zradil nejen svou zemi, ale i Evropu.“
Informaci komentují i polští politici. „Zpráva, že Orbánovi lidé informují Moskvu o zasedáních Rady EU do nejmenších detailů, by nikoho neměla překvapit. Své podezření na to máme už dlouho. To je jeden z důvodů, proč se vyjadřuji jen tehdy, když je to nezbytně nutné, a říkám jen tolik, kolik je potřeba,“ napsal na síť X polský premiér Donald Tusk.
„To hodně vysvětluje, Petře,“ uvedl na X polský ministr zahraničí Radosław Sikorski.
