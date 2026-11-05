Ruskou armádu dohání skrytý zabiják. Stíhačky padají i bez zásahu Ukrajinců

Hned o dva moderní stíhací bombardéry Su-30 přišlo koncem října ruské letectvo. Zatímco jeden letoun se zřítil, druhý utrpěl značné poškození. Nestojí za tím ale Ukrajinci – jde o důsledek stále většího opotřebení strojů a únavy posádek. Oboje je skrytý zabiják ruského letectva.
Dvacátého prvního října se v ruské Kaliningradské oblasti zřítil letoun Su-30M. Oba piloti se katapultovali, byli zraněni, ale přežili. Tato zpráva proběhla světovými médii. Nyní ale ukrajinský web Militarnyi zveřejnil fotografie dalšího Su-30 z Kaliningradu se značným poškozením vnější části konzoly křídla: potah je roztržený, část křídla chybí a vnitřní prvky jsou odkryté a deformované.
Soudě dle poškození, které utrpěl druhý letoun, lze podle autorů textu předpokládat, že příčinou havárie letadla byla srážka dvou stíhaček Su-30 při provádění společných demonstračních manévrů.
Jenže to není všechno. Týž den spadl ještě jeden stroj stejného typu v Moskevské oblasti. Oba členové posádky zahynuli. Co se to děje v ruském vojenském letectvu?
Moderní bojový letoun snese jen určitý počet letů či letových hodin, než potřebuje generální opravu nebo musí být vyřazen. Sovětské i ruské konstrukce letounů měly navíc vždy výrazně kratší životnost než západní ekvivalenty.
Třeba slavný sovětský stíhač MiG-29 má životnost kolem 3000 hodin. Americký stroj F-16 zvládne přes 10 000. Čím starší letadla, tím víc údržby potřebují a naráží přitom na to, že některé náhradní díly se už nevyrábějí.
Ruské letouny nyní kvůli válce musí nalétat výrazně více hodin, než s kolika ruské letectvo počítalo.
Prvním důvodem jsou ukrajinské dronové a raketové útoky na ruská letiště. Kreml reagoval logicky a letouny přesunul na letiště, která jsou dále od hranic. Jenže to znamená delší vzdálenost od fronty, více letových hodin a větší opotřebení.
Extrémně cenné stroje, jako letouny včasné výstrahy, raději operují z centrálního Ruska, strategické bombardéry dokonce z dalekého severu a Dálného východu. Každá mise s řízenými střelami proti Ukrajině tak znamená 15–20 letových hodin.
Kvůli hrozbám dronových útoků také ruské stroje často míří zbytečně do vzduchu. Většina letišť totiž nemá pro každý letoun betonový kryt, takže v okamžiku hrozby musí vzlétnout a pak krouží ve vzduchu, dokud nebezpečí nepomine. To se opakuje několikrát týdně na desítkách základen v západním a jižním Rusku.
K opotřebení strojů přispívá i ruská taktika boje s ukrajinskými letouny. Od začátku války se Rusové snaží ničit ukrajinské letectvo nepřetržitým hlídkováním podél fronty. Cílem je zachytit radarem ukrajinský stroj (často na desítky kilometrů) a zasáhnout ho řízenými střelami. Je to taktika, která uspěje jen někdy, ale průběžně „žere“ obrovské množství hodin.
Nejlepší ruský záchytný stíhač MiG-31 se navíc desítky let nevyrábí a má notoricky vysoké nároky na údržbu a krátkou životnost – motor potřebuje generálku nebo výměnu už po 300 hodinách.
Podstatnou část svých stíhaček a vrtulníků navíc letectvo vyhrazuje pro hlídkování kvůli rostoucímu počtu ukrajinských dronů a řízených střel.
Nejvýznamnější ruský letecký telegramový účet Fighterbomber si v nedávném vysoce sledovaném příspěvku hořce stěžoval na neudržitelný počet letových hodin. Únavě podle autora nepodléhají jen letouny, ale i údržbáři a posádky. Vzniká tak prostředí, kde poruchy musí přijít.
Letadla se často udržují v provozu jen „kanibalizací“ jiných strojů. Jenže tím se počet dostupných letounů stále zmenšuje. Zbývající provozuschopná letadla pak musí nalétat ještě víc hodin. Vyšší zátěž a už opotřebené náhradní díly místo nových zrychlují opotřebení přeživších strojů. Na papíře tak může ruské letectvo vypadat stále silně, ale množství provozuschopných strojů stále klesá.
Pro Ukrajince je to ovšem slabá útěcha. Ruské letectvo zahájilo válku zhruba desetkrát silnější než to ukrajinské. Kyjev sice získal americké stíhačky F-16, není ale jasné, kolik ze slíbených skoro osmdesáti strojů už Ukrajina dostala. Naopak jisté je, že o nejméně pět kusů už přišla a více než polovina flotily se nachází na dlouhodobé údržbě nebo opravách v Evropě, především v Belgii.
Havárie ruského letectva za rok 2026
Koncem března havaroval na Krymu u Kujbyševa dopravní letoun An-26. Zahynulo třicet lidí včetně generálporučíka Alexandra Otroščenka, velitele letectva Severní flotily.
Za tři dny, 3. dubna, spadl u Saki Su-30SM při výcviku: oba piloti se katapultovali a přežili.
V polovině června se při přiblížení na přistání zřítil v Irkutské oblasti u Kamenky strategický Tu-22M3; čtyři členové posádky se katapultovali a přežili, předběžně se mluví o selhání motorů.
Koncem července havaroval po startu z Kubinky v Moskevské oblasti supermoderní stíhač Su-57.
Sedmého září se srazily v Kurské oblasti dva Su-35S: jeden pilot zemřel, druhý se zranil.
Koncem září se krátce po startu ze základny Ukrajinka v Amurské oblasti zřítil Tu-95MS: hlavní platforma pro odpalování řízených střel na ukrajinskou infrastrukturu a města. Selhaly mu tři ze čtyř motorů. Všichni na palubě zahynuli. Trojitá porucha motorů u strategického prostředku by přitom měla být prakticky nemožná.
Jedenadvacátého října došlo ke ztrátě hned tří Su-30 najednou.
Devětadvacátého října pak na zemi v Achtybinsku shořel další Su-57 (při startu motorů).
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