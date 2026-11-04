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Zahraničí

Černá Hora je připravena na členství v EU, smlouvu by mohla podepsat už příští rok

ČTK
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Černá Hora je podle Evropské komise připravena na členství v Evropské unii a do konce letošního roku by mohla předběžně uzavřít všechny zbývající vyjednávací kapitoly. Komise to uvedla ve své středeční pravidelné hodnotící zprávě o pokroku jednotlivých kandidátů na členství v Evropské unii. Podle unijních zdrojů ČTK by země mohla podepsat přístupovou smlouvu již v červnu 2027.

Společná fotografie premiéra Andreje Babiše a prezidenta Černé Hory Jakova Milatoviće před státními zástavami obou zemí.
Společná fotografie premiéra Andreje Babiše a prezidenta Černé Hory Jakova Milatoviće před státními zástavami obou zemí.Foto: Vláda ČR
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K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států EU. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Vstup do EU vyžaduje, aby přístupovou smlouvu ratifikovalo všech 27 současných členských zemí.

„Poprvé od roku 2011, kdy EU uzavřela přístupová jednání s Chorvatskem, je nyní Evropská unie v situaci, kdy může brzy uzavřít jednání s další kandidátskou zemí - Černou Horou,“ stojí v prohlášení komise.

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„Svědčí to o trvalém úsilí Černé Hory posouvat se vpřed na evropské cestě a zavádět reformy nezbytné k tomu, aby se členství v EU stalo skutečností,“ dodává EK.

Unijní exekutiva mluví v případě Černé Hory o „pozoruhodném pokroku“. Země dosud prozatímně uzavřela 21 vyjednávacích kapitol z celkových 33. Komise podle nejmenovaného unijního zdroje nyní odešle do Rady EU, která zastupuje členské státy, poslední technické dokumenty.

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Následně očekává do konce prosince dokončení přístupových jednání. Do jara 2027 pak očekává dokončení přístupové smlouvy a v červnu její podepsání.

„Země se blíží do závěrečné fáze přístupového procesu,“ uvádí komise. Dodává nicméně, že klíčové zůstává i nadále trvalé reformní úsilí a široký politický konsensus.

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Prezidentem Černé Hory Jakov Milatović v úterý navštívil Česko, kde ho premiér Andrej Babiš přivítal v Kramářově vile. Hlavním tématem jednání byla právě evropská integrace Černé Hory.

Babiš potvrdil dlouhodobou podporu České republiky rozšiřování Evropské unie a ocenil pokrok, kterého Černá Hora v přístupovém procesu dosáhla. Zdůraznil, že úspěšné završení přístupových jednání by bylo důležitým signálem pro celý region západního Balkánu.

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