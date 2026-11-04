Černá Hora je připravena na členství v EU, smlouvu by mohla podepsat už příští rok

Černá Hora je podle Evropské komise připravena na členství v Evropské unii a do konce letošního roku by mohla předběžně uzavřít všechny zbývající vyjednávací kapitoly. Komise to uvedla ve své středeční pravidelné hodnotící zprávě o pokroku jednotlivých kandidátů na členství v Evropské unii. Podle unijních zdrojů ČTK by země mohla podepsat přístupovou smlouvu již v červnu 2027.
K předběžnému uzavření zbývajících kapitol je nutný souhlas členských států EU. Černá Hora si klade za cíl stát se 28. členským státem Evropské unie v roce 2028. Vstup do EU vyžaduje, aby přístupovou smlouvu ratifikovalo všech 27 současných členských zemí.
„Poprvé od roku 2011, kdy EU uzavřela přístupová jednání s Chorvatskem, je nyní Evropská unie v situaci, kdy může brzy uzavřít jednání s další kandidátskou zemí - Černou Horou,“ stojí v prohlášení komise.
„Svědčí to o trvalém úsilí Černé Hory posouvat se vpřed na evropské cestě a zavádět reformy nezbytné k tomu, aby se členství v EU stalo skutečností,“ dodává EK.
Unijní exekutiva mluví v případě Černé Hory o „pozoruhodném pokroku“. Země dosud prozatímně uzavřela 21 vyjednávacích kapitol z celkových 33. Komise podle nejmenovaného unijního zdroje nyní odešle do Rady EU, která zastupuje členské státy, poslední technické dokumenty.
Následně očekává do konce prosince dokončení přístupových jednání. Do jara 2027 pak očekává dokončení přístupové smlouvy a v červnu její podepsání.
„Země se blíží do závěrečné fáze přístupového procesu,“ uvádí komise. Dodává nicméně, že klíčové zůstává i nadále trvalé reformní úsilí a široký politický konsensus.
Prezidentem Černé Hory Jakov Milatović v úterý navštívil Česko, kde ho premiér Andrej Babiš přivítal v Kramářově vile. Hlavním tématem jednání byla právě evropská integrace Černé Hory.
Babiš potvrdil dlouhodobou podporu České republiky rozšiřování Evropské unie a ocenil pokrok, kterého Černá Hora v přístupovém procesu dosáhla. Zdůraznil, že úspěšné završení přístupových jednání by bylo důležitým signálem pro celý region západního Balkánu.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Měla to být hranatá revoluce. Tesla se přepočítala a Cybertruck končí jako obří propadák
Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil dnes na síti X generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen
Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.